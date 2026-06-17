Сильно схуд: де зараз і як змінився за час кар'єри Іво Бобул
Справжнє ім'я артиста – Іван Бобул. Сьогодні він у статусі іменника, адже відзначає 73-й день народження. За свою кар'єру співак випустив чимало хітів, але його ім'я також фігурувало не в одному скандалі.
Іво Бобул родом із Чернівецької області, однак після закінчення школи пішов навчатись у ПТУ на токаря керамічних виробів у Донецькій області, однак його душа завжди належала музиці. На його творчому шляху завжди були несподівані перешкоди, тому мрію часто доводилось відкладати на другий план. У день його народження 24 Канал розповість про кар'єру Бобула, особисте життя і покаже, як артист виглядає зараз.
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Шлях до народного артиста України
Шлях до музики розпочався з виступів у ресторанах, а от професійну освіту виконавець здобув у Чернівецькому музучилищі. Хто не знав, то раніше Іво Бобул був частиною декількох колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" тощо.
Попри те, що у світ почали виходити пісні у виконанні Бобула, популярність його постійно оминала. У 1990 році вийшла у світ одна з найвідоміших пісень – "На Україну повернусь". Через рік Бобул разом із Лілією Сандулесою записали декілька спільних треків: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" та інші.
Іво Бобул – "На Україну повернусь": дивіться відео онлайн
У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, у 1998 – народного артиста, у 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.
Цікавий факт! Він навіть був завідувачем кафедри естрадного та академічного вокалу й звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України.
Чотири шлюби Іво Бобула
Перший шлюб артиста протривав всього три місяці. За словами Бобула, стосунки розпались через тещу, яка налаштовувала дружину проти нього. Однак у пари таки народився син Руслан, який сьогодні мешкає за кордоном.
Від другого шлюбу у співака є донька Людмила. Іво стверджує, що причиною розлучення стало те, що "дружина загуляла".
Потім у його житті з'явилась естрадна співачка Лілія Сандулесу. Вони пробули у шлюбі аж 10 років, але спільних дітей так і не народилось. Причиною розриву називали несумісність характерів.
В інтерв'ю Rostyslove Production Сандулесу розповіла, що була вагітна від Іво Бобула наприкінці 1994 року. Вона зізналась про це артисту, але не отримала підтримку у відповідь.
Я кажу, що вагітна, що будемо робити? Каже: "Ну Лілю, ми тільки приїхали. Ну не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім". Що я мала робити? Він не хотів,
– сказала Лілія Сандулесу.
За словами Сандулесу, співак вмовив її зробити аборт.
Сам артист в інтерв'ю "ТСН Гламур" заявив, що вперше почув цю інформацію саме з інтерв'ю колишньої дружини.
Перший раз чую про це. Після цього інтерв'ю я перестав поважати Лілію, бо там стільки брехні, що я дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила,
– каже співак.
Наталія – четверта дружина. Вона молодша від чоловіка на 12 років. У подружжя є син Данило.
Як відомо, не з усіма колишіми коханими знаменитість підтримує зв'язок. Ба більше, сьогодні він вже у статусі дідуся. Іво Бобул має трьох онуків. Однак в інші деталі особистого життя артист не вдається, адже вважає, що щастя любить тишу.
Чому Іво Бобул різко схуд?
У червні у мережі з'явилось свіже фото виконавця. Його шанувальники одразу помітили, що їхній кумир помітно схуд.
Після цього він дав інтерв'ю проєкту "Життя відомих людей", де коротко відповів на запитання щодо схуднення: "Вчасно заспиртувався". Коли ж журналісти спробували дізнатися більше, співак відреагував доволі різко.
Не скажу ні слова. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні – все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, лише поважати,
– сказав він.
Під час інтерв'ю Іво Бобул настільки роздратувався через запитання про своє схуднення, що навіть пригрозив достроково його завершити.
Де зараз Іво Бобул?
Як відомо, співак продовжує творчу діяльність і час від часу виступає з концертами. Нагадаємо, що у грудні 2025 року помер Степан Гіга. На його похорон майже ніхто не прийшов із зіркових колег, що викликало гнівну реакцію зі сторони публіки.
В інтерв'ю "В гостях у Гордона" Бобул пояснив, що у той день мав виступи і різко засудив композитора Ярослава Боруту, який розкритикував знаменитостей, котрі не приїхали на прощання зі Степаном Гігою, але "піаряться" на його смерті.
Усіх сполошив, хто прийшов, хто не прийшов на похорон... А він ходив до когось на похорон, якщо з іншого боку взяти? А ти ходив до когось? Якщо в артиста робота, ти розумієш, що таке робота для артиста? Вона сьогодні є, а завтра вже не буде,
– зазначив співак.
Бобул також пригадав, що майже одразу дізнався про погіршення здоров'я Степана Гіги. Артист запропонував свою допомогу, але вона не знадобилася.
Також співак зізнався, що у Криму мав будинок. Та станом на сьогодні він згорів. Ймовірно, відбувся підпал. Щоб врятувати майно, співак передав гроші, щоб зробили новий дах і забили вікна, адже після час пожежі стіни залишились.