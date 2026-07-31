JAMALA вперше заспівала рок у несподіваному дуеті з легендарним гуртом СКАЙ

Легендарний український рок-гурт СКАЙ та співачка JAMALA презентують спільний сингл. Емоційна композиція про людей, які не перестають жити навіть тоді, коли життя щодня випробовує їх на міцність.

Глибокий, багатогранний вокал JAMALA та енергія фірмового рок-звучання гурту СКАЙ поєднались в спільній музичній роботі "Божевільні", створивши насичений мікс рок-естетики й чуттєвого соулу. Для співачки ця співпраця стала першою повноцінною рок-колаборацією в її кар'єрі.

Так буває дуже рідко, але коли Олег надіслав мені демо пісні “Божевільні”, я прослухала її й одразу сказала: “О, вау. Яка класна пісня”. Тож у мене не було жодних сумнівів, що я хочу її заспівати. Вона дуже відгукується мені за темпераментом. До того ж мені завжди хотілося спробувати щось таке – трохи “тінатернерівське”. Тож це, можна сказати, моя перша рок-колаборація. І я дуже рада, що вона саме з легендарним гуртом СКАЙ. Для мене це справді особлива творчість. Мені здається, вийшло дуже сильно. Ну і, зрештою, ця пісня — про нас. Особливо зараз, коли на нас дивиться весь світ і думає: "Як вони все це вивозять під час війни?",

– розповідає JAMALA.

Для фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука ця композиція стала продовженням головної теми, яка супроводжує творчість гурту вже багато років – сили людини не здаватися.

Як кажуть зірки, вони співають про "божевільність" у найкращому сенсі слова: ту, яка рухає українцями попри все, щоб не просто виживати, а жити всупереч усьому, не зупинятись.

У відеокліпі, що зняв режисер Олександр Швець, артисти грають у музичний батл у форматі call and response: кожна репліка звучить як виклик, а кожна відповідь продовжує діалог двох сильних голосів.

СКАЙ і JAMALA - Божевільні: дивіться відеокліп онлайн

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