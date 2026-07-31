Глубокий, многогранный вокал JAMALA и энергия фирменного рок-звучания группы СКАЙ объединились в совместной музыкальной работе "Божевільні", создав насыщенный микс рок-эстетики и чувственного соула. Для певицы это сотрудничество стало первой полноценной рок-коллаборацией в ее карьере.

Такое случается очень редко, но когда Олег прислал мне демо песни "Божевільні", я прослушала ее и сразу сказала: "О, вау. Какая классная песня". Поэтому у меня не было никаких сомнений, что я хочу ее спеть. Она очень близка мне по темпераменту. К тому же мне всегда хотелось попробовать что-то такое – немного "тинатернеревское". Так что это, можно сказать, моя первая рок-коллаборация. И я очень рада, что она именно с легендарной группой СКАЙ. Для меня это действительно особенное творчество. Мне кажется, получилось очень сильно. Ну и, в конце концов, эта песня – о нас. Особенно сейчас, когда на нас смотрит весь мир и думает: "Как они все это вывозят во время войны?",

– рассказывает JAMALA.

Для фронтмена группы СКАЙ Олега Собчука эта композиция стала продолжением главной темы, которая сопровождает творчество группы уже много лет – силы человека не сдаваться.

Как говорят звезды, они поют о "безумии" в лучшем смысле этого слова: о том, которое движет украинцами несмотря ни на что, чтобы не просто выживать, а жить вопреки всему, не останавливаться.

В видеоклипе, снятом режиссером Александром Швецем, артисты играют в музыкальный батл в формате call and response: каждая реплика звучит как вызов, а каждый ответ продолжает диалог двух сильных голосов.

СКАЙ и JAMALA – Божевільні: смотрите видеоклип онлайн

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