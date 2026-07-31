Глибокий, багатогранний вокал JAMALA та енергія фірмового рок-звучання гурту СКАЙ поєднались в спільній музичній роботі "Божевільні", створивши насичений мікс рок-естетики й чуттєвого соулу. Для співачки ця співпраця стала першою повноцінною рок-колаборацією в її кар'єрі.

Так буває дуже рідко, але коли Олег надіслав мені демо пісні “Божевільні”, я прослухала її й одразу сказала: “О, вау. Яка класна пісня”. Тож у мене не було жодних сумнівів, що я хочу її заспівати. Вона дуже відгукується мені за темпераментом. До того ж мені завжди хотілося спробувати щось таке – трохи “тінатернерівське”. Тож це, можна сказати, моя перша рок-колаборація. І я дуже рада, що вона саме з легендарним гуртом СКАЙ. Для мене це справді особлива творчість. Мені здається, вийшло дуже сильно. Ну і, зрештою, ця пісня — про нас. Особливо зараз, коли на нас дивиться весь світ і думає: "Як вони все це вивозять під час війни?",

– розповідає JAMALA.

Для фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука ця композиція стала продовженням головної теми, яка супроводжує творчість гурту вже багато років – сили людини не здаватися.

Як кажуть зірки, вони співають про "божевільність" у найкращому сенсі слова: ту, яка рухає українцями попри все, щоб не просто виживати, а жити всупереч усьому, не зупинятись.

У відеокліпі, що зняв режисер Олександр Швець, артисти грають у музичний батл у форматі call and response: кожна репліка звучить як виклик, а кожна відповідь продовжує діалог двох сильних голосів.

СКАЙ і JAMALA - Божевільні: дивіться відеокліп онлайн

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