Jerry Heil вперше прокоментувала те, що не отримала нагороду на Греммі-2025

Співачка Jerry Heil подавала свою пісню All Eyes On Kids на Греммі-2025, однак не здобула перемогу у спеціальній номінації Best Song For Social Change Award. Нагороду отримали американські виконавці-іммігранти з треком Deliver.

Переможну пісню співають Іман Джордан, Рой Гартрелл, Тем Джонс та Аріель Лох. Jerry Heil вже прокоментувала програш у своєму інстаграмі та показала фото з премії, передає 24 Канал. До слова У Лос-Анджелесі оголосили переможців Греммі-2025: хто отримав престижну премію Jerry Heil була присутньою на 67-й церемонії вручення музичної премії Греммі, яка пройшла у Лос-Анджелесі. Співачка позувала у бордовій сукні, а свій образ доповнила чорними рукавичками. Ще перед сном, перед Греммі, дізналася, що не взяла Social Change Award. Для мене ця категорія про пісні, що призводять до змін. All Eyes On Kids мала вплив і продовжує впливати, і ми з вами зробимо все, щоб вона і далі виконувала свою місію. Для цієї пісні це головне. Проте ви ж знаєте, що такі події заводять мене і змушують розганятися сильніше!,

– висловилася артистка. У коментарях шанувальники підтримали Jerry Heil: "Може й не взяла Греммі, але потім буде тільки більше! Пишаюсь тобою, ма".

"Все буде! На Євробачення ти потрапила з третього разу, значить Греммі отримаєш з другого".

"Обов'язково переможеш, але іншим разом! Кожна поразка – це привід ще більше творити".

"Краса. Я впевнена, що ти колись візьмеш цю статуетку! Тільки вір у це!"

"Ти несеш потужний меседж у світ, і це є важливішим навіть за Греммі! У кожного бувають злети та падіння, і з першого разу може не все вдаватися, не розчаровуйся, все ще попереду, і Греммі обов'язково буде твоє! Для нас ти завжди переможниця!" Jerry Heil подала свою пісню на Греммі-2025 Нагадаємо, що раніше Jerry Heil стала членкинею американської Академії звукозапису. Так, співачка отримала можливість подати свої пісні на престижну музичну премію.

Згодом вона повідомила, що подала на Греммі-2025 пісню All Eyes On Kids. У ній підіймається тема викрадення українських дітей Росією. Номінація, в якій змагалася співачка, Best Song For Social Change – нагорода за найкращий трек про соціальні зміни.