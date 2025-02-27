Вірш Лесі Українки отримав нове життя у виконанні Jerry Heil: зворушливе відео

Jerry Heil вшанувала пам'ять Лесі Українки, виконавши її знаковий вірш Contra spem spero на фортепіано. Артистка зазначила, що поетичні рядки Лесі особливо резонують із сьогоденням.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

До теми Що ми не знали про Лесю Українку: 7 цікавих фактів з життя легендарної поетеси

25 лютого – день народження Лесі Українки. З цієї нагоди Jerry Heil поширила відео своєї музичної інтерпретації вірша Contra spem spero, у якому звучить заклик до переборення труднощів на шляхах життя і боротьби.

Я хотіла зробити так, щоб, коли Леся здіймається "на гору круту крем'яною", емоційно слухач здіймався теж, тому робила модуляцію в кожному новому куплеті, давала багато напруги в акордах, щоб підсилити супротив, а потім показувала легкість особистості, переходячи "навшпиньки" в тихесеньку мажорну субдомінанту,

– розповіла виконавиця.

Цікавою деталлю ролика стало використання автентичного українського аксесуара – силянки (чокера). Jerry Heil з'явилася у відео в силянці, створеній за зразком з фотографій самої Лесі Українки, яка свого часу популяризувала цей елемент національного вбрання.

Окрім інстаграму, артистка також запостила відео у своєму тіктоці. У коментарях шанувальники залишились в захваті.

"Дуже гарно";

"Як красиво. Заслуговує на трек";

"Твій голос – це мікс ніжності й сили, яка захоплює з першої ноти та не відпускає";

"Я не можу перестати слухати цю красу. Яно, кожен раз ти вражаєш нас все більше і більше".

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil випустила нову пісню, яка називається "Розчиняюсь", поєднавши вірші Юрія Іздрика та музику Євгена Хмари.