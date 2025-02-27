Вірш Лесі Українки отримав нове життя у виконанні Jerry Heil: зворушливе відео
- Jerry Heil виконала вірш Лесі Українки Contra spem spero на фортепіано, підкреслюючи його актуальність у сучасності.
- Шанувальники висловили захоплення.
Jerry Heil вшанувала пам'ять Лесі Українки, виконавши її знаковий вірш Contra spem spero на фортепіано. Артистка зазначила, що поетичні рядки Лесі особливо резонують із сьогоденням.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.
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25 лютого – день народження Лесі Українки. З цієї нагоди Jerry Heil поширила відео своєї музичної інтерпретації вірша Contra spem spero, у якому звучить заклик до переборення труднощів на шляхах життя і боротьби.
Я хотіла зробити так, щоб, коли Леся здіймається "на гору круту крем'яною", емоційно слухач здіймався теж, тому робила модуляцію в кожному новому куплеті, давала багато напруги в акордах, щоб підсилити супротив, а потім показувала легкість особистості, переходячи "навшпиньки" в тихесеньку мажорну субдомінанту,
– розповіла виконавиця.
Цікавою деталлю ролика стало використання автентичного українського аксесуара – силянки (чокера). Jerry Heil з'явилася у відео в силянці, створеній за зразком з фотографій самої Лесі Українки, яка свого часу популяризувала цей елемент національного вбрання.
Окрім інстаграму, артистка також запостила відео у своєму тіктоці. У коментарях шанувальники залишились в захваті.
- "Дуже гарно";
- "Як красиво. Заслуговує на трек";
- "Твій голос – це мікс ніжності й сили, яка захоплює з першої ноти та не відпускає";
- "Я не можу перестати слухати цю красу. Яно, кожен раз ти вражаєш нас все більше і більше".
Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil випустила нову пісню, яка називається "Розчиняюсь", поєднавши вірші Юрія Іздрика та музику Євгена Хмари.