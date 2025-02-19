Jerry Heil для нової пісні поєднала два вірші Юрія Іздрика – Cycles та Solvere. У записі композиції взяв участь віртуозний піаніст Євген Хмара. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб співачки.

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Пісня "Розчиняюсь" стала результатом творчої колаборації трьох видів мистецтва: поезії, інструментальної музики та співу. На думку Jerry Heil, важливо не тільки звертатися до митців, які відійшли в історію, але й підтримувати і поширювати творчість сучасників – тих, які творять культуру тут і зараз.

Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією. Я безмежно вдячна за цю синергію, адже саме так народжується справжнє мистецтво — через взаємодію різних форм і душ,

– поділилась Jerry Heil.

Вперше трек "Розчиняюсь" прозвучав на великому сольному концерті Jerry Heil у Київському МЦКМ перед її участю в Євробаченні-2024. Відтоді пісня стала частиною концертної програми співачки та здобула популярність серед її слухачів.

Євген Хмара про фіт з Jerry Heil

Євген Хмара поділився, що вважає Яну талановитою і багатогранною артисткою, тому дуже радий співпраці з нею.

Ця пісня народилася в неймовірному творчому потоці. Якщо деякі композиції створюються тижнями чи місяцями, то в цьому випадку ми зібралися на студії, і, здається, вже з першого разу вона зазвучала саме так, як сьогодні чує її слухач. Це творчість на 100%,

– розповів Євген Хмара.

Jerry Heil презентувала муд-відео до пісні, куди увійшли кадри першого живого виконання разом з Євгеном Хмарою. У ролику поєдналися моменти з концерту та бекстейдж зі зйомки обкладинки на пісню, де співачка постала в новому для себе романтичному вікторіанському образі.

Пісня "Розчиняюсь" увійде до майбутнього альбому Jerry Heil, як її зимовий хіт "Сніг", випущений наприкінці 2024 року. На слухачів у цій платівці чекатимуть сміливі рішення, несподівані колаборації та відверті тексти.

Додамо, що нещодавно Jerry Heil відвідала Лос-Анджелес та взяла участь в премії Греммі. Артистка спробувала свої сили в номінації Best Song For Social Change з піснею "#AllEyesOnKids", щоб привернути увагу до важливої теми – викрадення українських дітей Росією.