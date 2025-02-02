Переможцем у спеціальній номінації Best Song For Social Change став трек Deliver, який створили американські виконавці-емігранти Іман Джордан, Рой Гартрелл, Тем Джонс і Аріель Лох. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Академії звукозапису.

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Пісня-переможець Deliver розповідає про виклики сучасного світу, боротьбу за єдність під час соціально-політичних напруг.

Jerry Heil з піснею All Eyes On Kids теж претендувала на нагороду, однак поступилась американцям. Хоч співачка не отримала перемоги, вона вже прибула в Лос-Анджелес. Трек виконавиці допоміг привернути увагу світової спільноти до теми українських дітей, яких незаконно депортує Росія.



Jerry Heil в Лос-Анджелесі / Фото з інстаграм-сторіз

Jerry Heil – All Eyes On Kids: дивіться відео онлайн

Зауважимо, 67 щорічна церемонія вручення престижної музичної премії Греммі відбудеться у Лос-Анджелесі у ніч з 2 на 3 лютого.

Як Jerry Heil подавалась на Греммі

Після Євробачення-2024 українська співачка стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів премії Греммі. Крім того, новий статус дав можливість номінувати себе на цю престижну нагороду.

Так Jerry Heil вирішила подати на Греммі свою пісню All Eyes On Kids. У треку співачка підіймає важливу тему – викрадення українських дітей Росією. Композиція присвячена маленьким українцям, яких незаконно депортувала країна-агресорка.