Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграмм-страницу исполнительницы.

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25 февраля – день рождения Леси Украинки. По этому случаю Jerry Heil распространила видео своей музыкальной интерпретации стихотворения Contra spem spero, в котором звучит призыв к преодолению затруднений в жизни и борьбы.

Я хотела сделать так, чтобы, когда Леся поднимается "на гору крутую кремневую", эмоционально слушатель поднимался тоже, поэтому производила модуляцию в каждом новом куплете, давала много напряжения в аккордах, чтобы усилить сопротивление, а затем показывала легкость личности, переходя "на цыпочки" в тихую мажорную субдоминанту,

– рассказала исполнительница.

Интересной деталью ролика стало использование подлинного украинского аксессуара – силянки (чокера). Jerry Heil появилась в видео в силянке, созданной по образцу из фотографий самой Леси Украинки, которая в свое время популяризировала этот элемент национального наряда.

Кроме инстаграмма, артистка также запостила видео в своем тиктоке. В комментариях поклонники остались в восторге.

"Очень хорошо";

"Как красиво. Заслуживает трека";

"Твой голос – это микс нежности и силы, которая захватывает с первой ноты и не отпускает";

"Я не могу перестать слушать эту красоту, каждый раз ты поражаешь нас все больше и больше".

Напомним, недавно Jerry Heil выпустила новую песню, которая называется "Раскрываюсь", соединив стихи Юрия Издрыка и музыку Евгения Хмары.