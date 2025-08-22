Jerry Heil оголосила свій перший Палац спорту: коли відбудеться концерт
- Jerry Heil оголосила свій перший концерт у Палаці спорту 4 квітня 2026 року з новою шоупрограмою "ДЖЕРЕЛО".
- Квитки вже доступні, а програма обіцяє несподіваних зіркових гостей та приголомшливі постановки.
Співачка Jerry Heil оголосила свій перший концерт у Палаці спорту. Продаж квитків уже стартував.
Jerry Heil виступить у Палаці спорту 4 квітня 2026 року. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Дивіться також Jerry Heil замилувала дитячим фото і заінтригувала фанів: "Готую щось масштабне"
Jerry Heil презентує нову грандіозну шоупрограму "ДЖЕРЕЛО" у київському Палаці спорту, яку створила разом з найкращими українськими режисерами, однак їхні імена співачка наразі не розкриває.
04.04.2026 – важлива дата для мене, і ви згодом зрозумієте, чому саме цей день ми обрали для Палацу спорту. Поки що це маленька таємниця. Я завжди мріяла створювати музику до кінофільмів, тож ви станете героями фільму наяву. Над подією працюють найкращі режисери – їх імена ви дізнаєтесь зовсім скоро,
– поділилась Jerry Heil.
Глядачі побачать несподіваних зіркових гостей, приголомшливі постановки та нові сценічні образи. Артистка заспіває свої найпопулярніші треки: "Teresa & Maria", "З якого ти поверху неба?", "#ПОШТА", "ТУК ТУК ТУК" та інші. Крім того, чекають прем'єри й сюрпризи, завдяки яким вечір музики стане неповторним.
Важливо! Квитки на концерт Jerry Heil у Палаці спорту можна придбати за посиланням.
Реакція мережі
- "Як же круто! Вітаю тебе!"
- "Дуже рада за вас. Буду обов'язково".
- "Давай, мала, палай".
- "Ура, ми дочекалися. Вітаю тебе, ми тобою пишаємося!"
- "Уже з нетерпінням чекаю на це неймовірне шоу".
- "Вітаю тебе! Це чудова новина. Чекаємо з нетерпінням".
Нагадаємо, раніше гурт "Друга Ріка" анонсував концерт у Палаці спорту.