Співачка Jerry Heil оголосила свій перший концерт у Палаці спорту. Продаж квитків уже стартував.

Jerry Heil виступить у Палаці спорту 4 квітня 2026 року. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Jerry Heil презентує нову грандіозну шоупрограму "ДЖЕРЕЛО" у київському Палаці спорту, яку створила разом з найкращими українськими режисерами, однак їхні імена співачка наразі не розкриває.

04.04.2026 – важлива дата для мене, і ви згодом зрозумієте, чому саме цей день ми обрали для Палацу спорту. Поки що це маленька таємниця. Я завжди мріяла створювати музику до кінофільмів, тож ви станете героями фільму наяву. Над подією працюють найкращі режисери – їх імена ви дізнаєтесь зовсім скоро,

– поділилась Jerry Heil.

Глядачі побачать несподіваних зіркових гостей, приголомшливі постановки та нові сценічні образи. Артистка заспіває свої найпопулярніші треки: "Teresa & Maria", "З якого ти поверху неба?", "#ПОШТА", "ТУК ТУК ТУК" та інші. Крім того, чекають прем'єри й сюрпризи, завдяки яким вечір музики стане неповторним.

Jerry Heil анонсувала концерт у Палаці спорту / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

"Як же круто! Вітаю тебе!"

"Дуже рада за вас. Буду обов'язково".

"Давай, мала, палай".

"Ура, ми дочекалися. Вітаю тебе, ми тобою пишаємося!"

"Уже з нетерпінням чекаю на це неймовірне шоу".

"Вітаю тебе! Це чудова новина. Чекаємо з нетерпінням".

