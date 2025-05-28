Знімали в нідерландському соборі: Jerry Heil і Within Temptation вразили кліпом на спільну пісню

Українська співачка Jerry Heil та нідерландський гурт Within Temptation випустили кліп на пісню Sing Like A Siren. Вони презентували спільний трек декілька днів тому.

Jerry Heil детальніше розповіла про зйомки кліпу, які проходили в Нідерландах. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

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Кліп на пісню Sing Like A Siren знімали в нідерландському католицькому соборі.

Хто знав, що одного дня я візьму потяг, потім машину, потім літак, потім ще одну машину й опинюся за три години від Амстердама, серед старого міста, в автентичному нідерландському соборі, з Within Temptation, щоб зняти відео на нашу пісню Sing Like A Siren,

– поділилась Jerry Heil.

Вона пригадала, що у приміщенні було холодно, кліп знімали з відкритими вікнами, а надворі падав дощ. Режисером відео став Маартен Велзен.

До речі, режисер з командою, готуючи сет-дизайн локації, вимочував тканину для штор в чаї, щоб зробити її вінтажною, а рояль дійсно народився в 19 сторіччі!,

– розповіла співачка.

Within Temptation та Jerry Heil – Sing Like A Siren: дивіться відео онлайн

Jerry Heil та Within Temptation презентували кліп на пісню Sing Like A Siren

Jerry Heil хоче, щоб пісня та кліп Sing Like A Siren стали "мостом" між українською та нідерландською музикою, між культурою України та Європи. Вона також подякувала гурту Within Temptation за досвід.

В описі до кліпу йдеться, що трек поєднує рок, класичний вокал та українські народні елементи. Композиція "слугує одночасно закликом до дій та дороговказом для загублених".

"У цій історії є два головних герої: дівчинка та стихія – вода. Однак, у міру розвитку історії, ми розуміємо, що насправді існує лише одна стихія, бо люди та природа – одне ціле. Бурхлива вода символізує виклики, з якими ми стикаємось на шляху до нашої "безпечної гавані". Але головне – зрозуміти, що нам не потрібно боротися з природою. Як тільки ми побачимо себе її частиною, ми усвідомимо, що іноді саме ми створюємо бурю", – пояснила Jerry Heil.

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