Jerry Heil повідомила, що росіяни влучили у багатоповерхівку, де вона записувала деякі треки. Про це співачка написала у своєму телеграм-каналі, передає Show 24.

Росія влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва. На опублікованих фото та відео видно, що будинок постраждав, зокрема вибиті вікна. Jerry Heil розповіла, що саме там записували одні зі своїх пісень.

Яка к*бзда, друзі... Це будинок, в якому були записані "На килимі" та All eyes on kids. Який же лютий треш,

– написала співачка.

Для довідки! "На килимі" – пісня, що увійшла у новий альбом Jerry Heil "АРХЕТИПИ". Трек All eyes on kids присвячений дітям, яких викрала Росія. Співачка подавала цю композицію на Греммі, однак не виграла у спеціальній номінації Best Song For Social Change Award.

Jerry Heil про атаку на Київ 25 травня / Скриншот з телеграм-каналу співачки

У коментарях Jerry Heil зауважили, що там була студія звукозапису.

Jerry Heil про наслідки російської атаки / Скриншот з телеграм-каналу співачки

Що відомо про атаку Росії на Київ 25 травня

Росія атакувала Україну у ніч на 25 травня, зокрема Київ. Постраждав Голосіївський, Дніпровський та Шевченківський район столиці. Речник ДСНС Києва Павло Петров зазначив, що рятувальники працюють у посиленому режимі вже другу ніч та ліквідовують наслідки ворожих атак.

"Багатоповерхівка в Шевченківському районі Києва. Там сталося влучання прямо під житловий будинок. Якщо я не помиляюсь, навіть є відео, коли люди прямують в укриття. Це саме цей будинок. Там є підземний паркінг. Найімовірніше, туди прямували люди, коли сталося влучання", – сказав речник.

Ворог також вдарив по гуртожитку КНУ імені Тараса Шевченка. Ректор Володимир Бугров розповів, що шматок підбитого російського дрона впав біля зовнішньої стіни одного з гуртожитків і перебив трубу з газом. Внаслідок цього стався вибух, який пошкодив і сусідні. Студентів переселяють в інший гуртожиток.