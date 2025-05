Jerry Heil сообщила, что россияне попали в многоэтажку, где она записывала некоторые треки. Об этом певица написала в своем телеграм-канале, передает Show 24.

Россия попала в многоэтажку в Шевченковском районе Киева. На опубликованных фото и видео видно, что дом пострадал, в частности выбиты окна. Jerry Heil рассказала, что именно там записывали одни из своих песен.

Какая к*бзда, друзья... Это дом, в котором были записаны "На ковре" и All eyes on kids. Какой же лютый трэш,

– написала певица.

Для справки! "На ковре" – песня, вошедшая в новый альбом Jerry Heil "АРХЕТИПЫ". Трек All eyes on kids посвящен детям, которых похитила Россия. Певица подавала эту композицию на Грэмми, но не выиграла в специальной номинации Best Song For Social Change Award.

Jerry Heil об атаке на Киев 25 мая / Скриншот с телеграмм-канала певицы

В комментариях Jerry Heil заметили, что там была студия звукозаписи.

Jerry Heil о последствиях российской атаки / Скриншот из телеграмм-канала певицы

Что известно об атаке России на Киев 25 мая

Россия атаковала Украину в ночь на 25 мая, в частности Киев. Пострадал Голосеевский, Днепровский и Шевченковский район столицы. Представитель ГСЧС Киева Павел Петров отметил, что спасатели работают в усиленном режиме уже вторую ночь и ликвидируют последствия вражеских атак.

"Многоэтажка в Шевченковском районе Киева. Там произошло попадание прямо под жилой дом. Если я не ошибаюсь, даже есть видео, когда люди направляются в укрытие. Это именно этот дом. Там есть подземный паркинг. Вероятнее всего, туда направлялись люди, когда произошло попадание", – сказал спикер.

Враг также ударил по общежитию КНУ имени Тараса Шевченко. Ректор Владимир Бугров рассказал, что кусок подбитого российского дрона упал возле внешней стены одного из общежитий и перебил трубу с газом. В результате произошел взрыв, который повредил и соседние. Студентов переселяют в другое общежитие.