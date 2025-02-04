Победную песню поют Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тэм Джонс и Ариэль Лох. Jerry Heil уже прокомментировала проигрыш в своем инстаграме и показала фото с премии, передает 24 Канал.

К слову В Лос-Анджелесе объявили победителей Грэмми-2025: кто получил престижную премию

Jerry Heil присутствовала на 67-й церемонии вручения музыкальной премии Грэмми, которая прошла в Лос-Анджелесе. Певица позировала в бордовом платье, а свой образ дополнила черными перчатками.

Еще перед сном, перед Грэмми, узнала, что не взяла Social Change Award. Для меня эта категория о песнях, приводящих к изменениям. All Eyes On Kids имела влияние и продолжает влиять, и мы с вами сделаем все, чтобы она и дальше выполняла свою миссию. Для этой песни это главное. Однако вы же знаете, что такие события заводят меня и заставляют разгоняться сильнее!,

– высказалась артистка.

В комментариях поклонники поддержали Jerry Heil:

"Может и не взяла Грэмми, но потом будет только больше! Горжусь тобой, ма".

"Все будет! На Евровидение ты попала с третьего раза, значит Грэмми получишь со второго".

"Обязательно победишь, но в другой раз! Каждое поражение – это повод еще больше творить".

"Красота. Я уверена, что ты когда-то возьмешь эту статуэтку! Только верь в это!"

"Ты несешь мощный месседж в мир, и это важнее даже Грэмми! У каждого бывают взлеты и падения, и с первого раза может не все удаваться, не разочаровывайся, все еще впереди, и Грэмми обязательно будет твое! Для нас ты всегда победительница!"

Jerry Heil подала свою песню на Грэмми-2025