Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атаки на Київ. Про це 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

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Наслідки атаки

Павло Петров зазначив, що рятувальники вже другу ніч працюють у посиленому режимі та ліквідовують наслідки ворожих ракетно-дронових атак. Зокрема, вночі 25 травня рятувальники були залучені в Голосіївському районі столиці. Там сталося влучання поруч з п'ятиповерховим гуртожитком одного з навчальних закладів. Там перебита газова труба, внаслідок чого сталося загоряння на незначній площі.

Рятувальники дуже швидко ліквідували загоряння. На цій локації було четверо постраждалих, яким надали допомогу на місці. Вони відмовилися від госпіталізації.

Багатоповерхівка в Шевченківському районі Києва. Там сталося влучання прямо під житловий будинок. Якщо я не помиляюсь, навіть є відео, коли люди прямують в укриття. Це саме цей будинок. Там є підземний паркінг. Найімовірніше, туди прямували люди, коли сталося влучання,

– сказав речник.

Там було троє постраждалих. У будинку були вибиті шибки. Спостерігалася незначна руйнація на перших поверхах.

Також рятувальники були залучені у Дніпровському районі Києва. Було влучання у двоповерховий приватний житловий будинок. Постраждала жінка. Вона звернулася до медиків з травмою ноги.

Загалом, за інформацією Київської міської військової адміністрації, загалом у столиці було травмовано 11 людей. На щастя, як і минулої ночі, обійшлося без загиблих.

Вночі 24 травня була на Київ летіла більша кількість дронів. Тому тоді рятувальників було залучено більше. Вже 25 травня було трошки легше. Зранку так само усі пожежі були ліквідовані. У ДСНС вже звикли до такої роботи. Усе готове для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки ворожих атак.