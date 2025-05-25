Володимир Зеленський відреагував на черговий терор російських військ нашої країни. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис президента.

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Масована атака по Україні

В неділю, 25 травня, рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Зараз служби працюють на місцях, надають допомогу та підтримують людей.

Протягом цієї ночі росіяни випустили майже 300 ударних безпілотників, більшість – "Шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.

Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина. Свідомі удари по звичайних містах,

– підкреслив президент.

Внаслідок ворожих дій зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Також, зафіксовано влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Зеленський висловив співчуття.

Росія атакувала Україну вночі 25 травня / Фото ДСНС

Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна,

– наголосив гарант України.

Він наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Президент підкреслив, що санкції точно допоможуть.

"Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію", – зазначив лідер.

За його словами, Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни.