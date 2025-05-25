Відомо, що є загиблі та поранені. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Наслідки ворожої атаки на Київ

Внаслідок російської атаки постраждало декілька районів столиці. Там було зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Голосіївський район – пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновані конструкції. Постраждали 4 людини, від госпіталізації відмовились.

– пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновані конструкції. Постраждали 4 людини, від госпіталізації відмовились. Дніпровський район – пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Там постраждала жінка.

– пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Там постраждала жінка. Шевченківський район – пошкоджено багатоповерхівку. Вказується, що 3 людини звернулись за допомогою до медиків.

В ДСНС вказали, що загалом постраждали 9 осіб.

Ворог атакував Київ / Фото ДСНС

Росіяни атакували Київщину

Внаслідок нічної масованої атаки, яку скоїла країна-агресорка, є 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Відповідну інформацію ДСНС надали о пів на 8 ранку.

Також відомо про пошкодження та руйнування будинків.

Обухівський район, село Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

Фастівський район, село Мархалівка – 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.

Бучанський район, смт. Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

Білоцерківський район, село Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

Наслідки ворожої атаки на Київщину / Фото ДСНС