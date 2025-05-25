Известно, что есть погибшие и раненые. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия вражеской атаки на Киев

В результате российской атаки пострадало несколько районов столицы. Там были зафиксированы пожары и повреждения зданий.

Голосеевский район – пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались.

– пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались. Днепровский район – поврежден 2-этажный частный дом. Там пострадала женщина.

– поврежден 2-этажный частный дом. Там пострадала женщина. Шевченковский район – повреждена многоэтажка. Указывается, что 3 человека обратились за помощью к медикам.

В ГСЧС указали, что в целом пострадали 9 человек.

Враг атаковал Киев / Фото ГСЧС

Россияне атаковали Киевскую область

В результате ночной массированной атаки, которую совершила страна-агрессор, есть 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Соответствующую информацию ГСЧС предоставили в половине 8 утра.

Также известно о повреждении и разрушении домов.

Обуховский район, село Долина – пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

Фастовский район, село Мархаловка – 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожара еще в 2 домах.

Бучанский район, пгт. Макаров – 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

Белоцерковский район, село Чмыровка – 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.

Белая Церковь – обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).

Броварской район – пожары в 2 складских зданиях.

Последствия вражеской атаки на Киевщину / Фото ГСЧС