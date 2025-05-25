Владимир Зеленский отреагировал на очередной террор российских войск нашей страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента.

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Массированная атака по Украине

В воскресенье, 25 мая, спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Сейчас службы работают на местах, оказывают помощь и поддерживают людей.

В течение этой ночи россияне выпустили почти 300 ударных беспилотников, большинство – "Шахеды". Еще почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесская область, Полтавщина, Днепровщина, Николаевщина, Харьковщина и Черкасская область. Сознательные удары по обычным городам,

– подчеркнул президент.

В результате вражеских действий разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Также, зафиксировано попадание по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в частности дети. Зеленский выразил соболезнования.

Россия атаковала Украину ночью 25 мая / Фото ГСЧС

Каждый такой террористический российский удар – это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина,

– подчеркнул гарант Украины.

Он отметил, что без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Президент подчеркнул, что санкции точно помогут.

"Решительность сейчас имеет значение – решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию", – отметил лидер.

По его словам, Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны.