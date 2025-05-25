Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров розповів про наслідки удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Еспресо.

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Яких пошкоджень зазнав гуртожиток КНУ

Ректор університету повідомив, що приблизно за пів години після опівночі шматок підбитого російського дрона впав біля зовнішньої стіни одного з гуртожитків – він перебив трубу з газом. Унаслідок цього стався вибух, який пошкодив цей та сусідні гуртожитки.

Володимир Бугров розповів про наслідки ворожого удару: дивіться відео Еспресо

По людях – тут були студенти й студентки двох наших факультетів. Серйозних пошкоджень немає. Четверо отримали дрібні травми. Була надана допомога, від шпиталізації відмовилися,

– пояснив ректор.

За його словами, всіх студентів переселяють в інший гуртожиток. Їм дають таку можливість, оскільки в цьому місці експлуатація буде непридатна. "Будуть працювати вибухотехніки, поліція на предмет того, чи залишилися якісь уламки. Відбувається огляд усіх приміщень, щоб скласти акти про пошкодження", – додав Бугров.

Він пояснив, що університету доведеться перенаправляти ресурси для відновлення гуртожитку.

"Ресурсів, які є, вони планувалися для інших об’єктів, для того, щоб розвивати. Тепер ми, знаєте, змушені будемо перенаправляти. Тому ми оголошуємо збір благодійної допомоги для всіх бажаючих. Робиться спілка випускників університету, яка вже зарекомендувала себе таким збором для Інституту журналістики. І саме тому люди, які закінчили університет, вони беруться допомагати нам в цьому", – розповів ректор.

Нагадаємо, що в столиці України є пошкодження в кількох районах, зокрема: