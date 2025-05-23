У Latexfauna поділилися, що надихнуло їх на створення треків, а слухачі зізналися, чи сподобалися їм композиції – пише Show 24.
Не пропустіть Після заяв Мандзюк: Терен відповів, чи були в нього стосунки з переможницею "Холостяка"
Latexfauna – NICH: дивіться відео онлайн
Пісня NICH розповідає про вершника, який сумує за домом і мчить до рідного краю. Він згадує маму, кохану, дім – усе, що залишилося далеко позаду. А BUREVIY – про зовсім іншого героя: безтурботного, дикого і трохи авантюрного, як справжній розбійник. Обидва персонажі дуже різні, але їх об'єднує любов до коней – вірних супутників, які залишаються живими навіть тоді, коли сам вершник зникає.
В одній пісні можна почути мандоліну та народний барабан, в іншій – флейту, контрабас і навіть акордеон, який музиканти позичили в колег з гурту.
Latexfauna – BUREVIY: дивіться відео онлайн
У коментарях до відеоробіт на нові треки Latexfauna шанувальники вже поділилися своїми враженнями. Слухачі зворушені емоційністю, звучанням і глибиною образів у піснях.
Що вони написали про NICH:
- "Пісня шик і кліп крутіше всяких голівудів";
- "Життя швидкоплинне... А цей реліз ніби каже: зупинись, присядь, заспокойся, подивись навколо – життя прекрасне";
- "Дуже красива і чуйна пісня. Хотілось би, щоб таке співали біля вогнищ… Дякую";
- "Це як сучасна українська дума – глибоко і з душею."
"Вау! Це супер"; "Крутезні сучасні балади"; "Круто, щось новеньке"; "Супер кайф! Цілий день слухаю на повторі – неможливо відірватися" – написал фани під відео до композиції BUREVIY.