У Latexfauna поділилися, що надихнуло їх на створення треків, а слухачі зізналися, чи сподобалися їм композиції – пише Show 24.

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Зауважимо, максісингл – це реліз, у якому представлено більше однієї композиції, але менше, ніж у повноцінному альбомі. У випадку Latexfauna – це дві пісні, які народилися під час їхнього акустичного туру прикордонними військовими частинами, де гурт виконував і авторські композиції, і народні пісні. Ми стали більше надихатися рідним. Зараз у нас період пієтету до рідного краю... Ми багато пересувалися на маленькому позашляховику й відвідували військових з концертами в найвіддаленіших місцях. Можливо, саме такий лайфстайл надихнув нас на ці пісні,

– поділився фронтмен гурту Діма Зезюлін.

Latexfauna – NICH: дивіться відео онлайн

Пісня NICH розповідає про вершника, який сумує за домом і мчить до рідного краю. Він згадує маму, кохану, дім – усе, що залишилося далеко позаду. А BUREVIY – про зовсім іншого героя: безтурботного, дикого і трохи авантюрного, як справжній розбійник. Обидва персонажі дуже різні, але їх об'єднує любов до коней – вірних супутників, які залишаються живими навіть тоді, коли сам вершник зникає.

В одній пісні можна почути мандоліну та народний барабан, в іншій – флейту, контрабас і навіть акордеон, який музиканти позичили в колег з гурту.

Latexfauna – BUREVIY: дивіться відео онлайн

У коментарях до відеоробіт на нові треки Latexfauna шанувальники вже поділилися своїми враженнями. Слухачі зворушені емоційністю, звучанням і глибиною образів у піснях.

Що вони написали про NICH:

"Пісня шик і кліп крутіше всяких голівудів";

"Життя швидкоплинне... А цей реліз ніби каже: зупинись, присядь, заспокойся, подивись навколо – життя прекрасне";

"Дуже красива і чуйна пісня. Хотілось би, щоб таке співали біля вогнищ… Дякую";

"Це як сучасна українська дума – глибоко і з душею."

"Вау! Це супер"; "Крутезні сучасні балади"; "Круто, щось новеньке"; "Супер кайф! Цілий день слухаю на повторі – неможливо відірватися" – написал фани під відео до композиції BUREVIY.