В Latexfauna поделились, что вдохновило их на создание треков, а слушатели признались, понравились ли им композиции – пишет Show 24.

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Заметим, максисингл – это релиз, в котором представлено более одной композиции, но меньше, чем в полноценном альбоме. В случае Latexfauna – это две песни, которые родились во время их акустического тура пограничными военными частями, где группа исполняла и авторские композиции, и народные песни. Мы стали больше вдохновляться родным. Сейчас у нас период пиетета к родному краю... Мы много передвигались на маленьком внедорожнике и посещали военных с концертами в самых отдаленных местах. Возможно, именно такой лайфстайл вдохновил нас на эти песни,

– поделился фронтмен группы Дима Зезюлин.

Latexfauna – NICH: смотрите видео онлайн

Песня NICH рассказывает о всаднике, который скучает по дому и мчится к родному краю. Он вспоминает маму, любимую, дом – все, что осталось далеко позади. А BUREVIY – о совсем другом герое: беззаботном, диком и немного авантюрном, как настоящий разбойник. Оба персонажа очень разные, но их объединяет любовь к лошадям – верным спутникам, которые остаются живыми даже тогда, когда сам всадник исчезает.

В одной песне можно услышать мандолину и народный барабан, в другой – флейту, контрабас и даже аккордеон, который музыканты одолжили у коллег из группы.

Latexfauna – BUREVIY: смотрите видео онлайн

В комментариях к видеоработам на новые треки Latexfauna поклонники уже поделились своими впечатлениями. Слушатели тронуты эмоциональностью, звучанием и глубиной образов в песнях.

Что они написали о NICH:

"Песня шик и клип круче всяких голливудов";

"Жизнь быстротечна... А этот релиз будто говорит: остановись, присядь, успокойся, посмотри вокруг – жизнь прекрасна";

"Очень красивая и чуткая песня. Хотелось бы, чтобы такое пели у костров... Спасибо";

"Это как современная украинская дума – глубоко и с душой."

"Вау! Это супер"; "Крутые современные баллады"; "Круто, что-то новенькое"; "Супер кайф! Целый день слушаю на повторе – невозможно оторваться" – написал фаны под видео к композиции BUREVIY.