Jerry Heil подробнее рассказала о съемках клипа, которые проходили в Нидерландах. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

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Клип на песню Sing Like A Siren снимали в нидерландском католическом соборе.

Кто знал, что однажды я возьму поезд, потом машину, потом самолет, потом еще одну машину и окажусь в трех часах от Амстердама, среди старого города, в аутентичном нидерландском соборе, с Within Temptation, чтобы снять видео на нашу песню Sing Like A Siren,

– поделилась Jerry Heil.

Она вспомнила, что в помещении было холодно, клип снимали с открытыми окнами, а на улице шел дождь. Режиссером видео стал Маартен Велзен.

Кстати, режиссер с командой, готовя сет-дизайн локации, вымачивал ткань для штор в чае, чтобы сделать ее винтажной, а рояль действительно родился в 19 веке!,

– рассказала певица.

Within Temptation и Jerry Heil – Sing Like A Siren: смотрите видео онлайн

Jerry Heil и Within Temptation презентовали клип на песню Sing Like A Siren

Jerry Heil хочет, чтобы песня и клип Sing Like A Siren стали "мостом" между украинской и нидерландской музыкой, между культурой Украины и Европы. Она также поблагодарила группу Within Temptation за опыт.

В описании к клипу говорится, что трек сочетает рок, классический вокал и украинские народные элементы. Композиция "служит одновременно призывом к действиям и указателем для потерянных".

"В этой истории есть два главных героя: девочка и стихия – вода. Однако, по мере развития истории, мы понимаем, что на самом деле существует только одна стихия, потому что люди и природа – одно целое. Бурная вода символизирует вызовы, с которыми мы сталкиваемся на пути к нашей "безопасной гавани". Но главное – понять, что нам не нужно бороться с природой. Как только мы увидим себя ее частью, мы осознаем, что иногда именно мы создаем бурю", – объяснила Jerry Heil.

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