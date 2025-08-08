Jerry Heil і YARMAK представили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", прем'єра якої відбулася ще у травні. Трек одразу полюбився слухачам і став вірусним у тікток.

Кліп можна подивитися на офіційному ютуб-каналі Jerry Heil, передає Show 24. Режисеркою відеороботи виступила Валерія Фадєєва, а у зйомках взяли участь відомі українські актори.

У мережі пісню "З якого ти поверху неба?" називають "гімном усіх закоханих". Jerry Heil поділилась, що серед людей, які знімають відео під звук у тікток, є і військові, якими вона щиро захоплюється і пишається.

5 вересня виповниться два роки з моменту народження ідеї фіта з YARMAK. Я надіслала це демо Олександру з упевненістю, що це не його настрій. І навіть не наважувалася уявити, що поєднання нашого бачення створить пісню, яка стане "їхньою піснею" для стількох закоханих пар, які кохають до болю,

– зізналась співачка.

Режисерка Валерія Фадєєва розповіла, що хотіла передати відчуття, яке у неї виникло, коли почула першу демку пісні. Вона зізналась, що відтоді щоразу плаче, коли слухає цей трек, хоча не є сентиментальною людиною.

Це кіно про любов, у якій кожна щаслива хвилина разом відчувається як зворотний відлік. Він починається, коли ти зустрічаєш свою людину. І з того моменту кожна прекрасна хвилина разом – це ще одна хвилина, якої вже не повернути. І живе надія, що ви зустрінетесь знову,

– прокоментувала режисерка.

Для репера YARMAK – це особиста історія. Під час повномасштабного вторгнення він став на захист України й зараз є командиром роти 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis.

Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних. Короткий момент щастя та біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин і це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування,

– сказав військовослужбовець.

Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео онлайн

Хто знявся у кліпі?

У кліпі знялися українські актори Анастасія Нестеренко і Костянтин Темляк, які є чоловіком і дружиною в реальному житті. Для них це перша спільна зйомка у статусі подружжя.

Для Костянтина, крім того, – це перша зйомка після того, як він поповнив лави Збройних Сил України. Кліп знімали, коли військовослужбовець був у відпустці.

"Ми з Костею дуже поважаємо Яну та Олександра як артистів. Те, що вони транслюють, їхні цінності, яку музику пишуть. Я постійно слухаю їхні пісні в машині й підспівую. Костя розповідав, що треки Яни та Олександра постійно звучать у машині, коли вони їдуть на бойові", – поділилась Анастасія Нестеренко.

