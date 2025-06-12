Пісня Love me hard увійшла в альбом "Архетипи", прем'єра якого відбулася у травні. Кліп можна подивитися на офіційному ютуб-каналі Jerry Heil, повідомляє Show 24.

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Цьому треку як демці – роки. Я написала його "на виріст". До власного твору, що народився з несвідомого, треба часом дорости свідомістю. Тобто таку музику я писала завжди. Це і є я. Другим кроком було – дозволити собі почути себе. А тепер я даю це почути й побачити вам,

– зізналась Jerry Heil.

За словами співачки, вона завжди мріяла писати музику для кіно – готичну та містичну, що глибша за звичайний поп. Зараз Jerry Heil відчуває, що до цього готова не лише вона, але й світ і українська музична індустрія.

Артистка розповіла, що написала пісню Love me hard як саундтрек до фільму, якого не існувало, тому разом з режисеркою Валерією Фадєєвою зняла стрічку.

Jerry Heil – Love me hard: дивіться відео онлайн

У кліпі на пісню Love me hard розповідається про хлопця, який приходить у бібліотеку, щоб взяти конкретну книгу. Він закоханий в героїню цієї історії та став залежний від образу дівчини, якої не існує.

Я колись теж закохалась в персонажа книги – це досить легко – захопитись ідеальним вигаданим образом. А втім, ми те саме робимо і в реальному житті: ідеалізуємо людей, наділяючи їх рисами, які хочемо в них бачити, вигадуємо з них інших, а потім розчаровуємося, коли вони виявляються інакшими,

– розповіла Jerry Heil.

Поступово хлопець стає рабом вигаданої дівчини. Історію доповнюють символи, зокрема гранат, що втілює пристрасть, спокусу та контроль. Існує версія, що саме він був забороненим плодом, який з'їли Адам і Єва.

Образ Jerry Heil для кліпу – від українського бренду FROLOV, який створює вбрання для світових зірок.

"Яна – це міжнародний артист. Її голос уже давно звучить у глобальному контексті. І Love me hard для мене – це символ нового етапу. Це момент, коли вона готова поділитись своєю внутрішньою історією зі світом. Як режисерка, я відчула цей меседж і створила простір, де цю історію можна прожити", – каже Валерія Фадєєва.

Реакція мережі

"Дзвонили з Греммі та Оскару, питали, коли Яна Олександрівна зможе заїхати за своїми нагородами".

"Ця пісня – як закляття. Кожне слово лоскоче, кожен звук залишає слід. Вона з України, але її музика вже давно всесвітня. Робота світового рівня! Неймовірно приємно бачити, як українська музика виросла з Яною. Надзвичайно сильно нею пишаюсь. Ця робота заслуговує на глобальний успіх!"

"Цей кліп – доказ того, що українська попмузика може бути на світовому рівні".

"Естетичний, якісний кліп. Це вже світовий рівень. Jerry Heil – талановита співачка. Впевнена, в неї велике майбутнє".

Нагадаємо, раніше Jerry Heil та гурт Within Temptation випустили кліп на спільну пісню Sing Like A Siren.