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Show24 Українські зірки На тлі чуток про сварку: Jerry Heil прокоментувала стосунки з alyona alyona після Євробачення
17 березня, 16:30
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На тлі чуток про сварку: Jerry Heil прокоментувала стосунки з alyona alyona після Євробачення

Софія Хомишин
Основні тези
  • У мережі поширилися чутки про конфлікт між Jerry Heil та alyona alyona.
  • Jerry Heil пояснила, що їхні музичні шляхи тимчасово розійшлися через тури та особисті справи, але вони залишаються у добрих стосунках.

У мережі з'явилися чутки про те, що між Jerry Heil та alyona alyona виник конфлікт після участі у Євробаченні-2024. Відтак, на це відреагувала Яна.

Вона зізналася, у яких стосунках зараз перебуває з колегою. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Так, з'ясувалося, що ніхто зі співачок ні з ким не сварився, вони просто займалися своїми справами. 

Альона певний час приділяла увагу своєму здоров'ю, і якби ми могли з нею перетинатися, то тільки в лісі на грибах. Але я теж вирушила в тур Європою. І у нас трошечки як би музично розійшлися шляхи, що нормально, тому що ми й до цього були сольними виконавицями. Ми обов'язково ще перетнемося, не додумуйте собі,
– наголосила виконавиця. 

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Раніше Jerry Heil вже коментувала їхні стосунки з alyona alyona. Тоді вона розповіла, що Альоною не є близькими подругами, але завжди готові підтримати одна одну. 

Водночас зауважимо, що стало відомо, що Jerry Heil розійшлася з бойфрендом.