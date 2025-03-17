Jerry Heil стримано прокоментувала особисте життя для "Ранку у великому місті", передає Show 24. Вона розповіла, що більше не зустрічається з хлопцем, якого показувала в мережі.
До слова Мені п*здець, – Потап емоційно прокоментував чутки про розлучення з Каменських
Співачка лаконічно відповіла, що зараз не перебуває у стосунках з бойфрендом.
Не бачимося. Він є, але десь,
– сказала Jerry Heil.
Jerry Heil з колишнім бойфрендом / Фото з інстаграму Jerry Heil
Додамо, нещодавно Дмитро Комаров оголосив про розлучення з дружиною. Ведучий підтвердив чутки, що ширилися навколо зіркового подружжя останніми тижнями. Комаров запевнив, що серед причин їхнього розриву не було зради чи брехні.
Що відомо про особисте життя Jerry Heil
У 24-річному віці артистка зізналась про те, що є цнотливою. Тоді вона пояснила, що ніколи не відчувала справжнього кохання, до того ж її лякала фізична близькість.
У 2021 році Jerry Heil приголомшила весільною церемонією – співачка вийшла заміж сама за себе. На святкування вона запросила гостей, одягнула білу сукню та виголосила обітницю.
Згодом Jerry Heil вже не так активно ділилась особистим. Але в листопаді 2023 показала фото з бойфрендом. Співачка розповідала, що її коханий не пов'язаний із творчою діяльністю.