Jerry Heil стримано прокоментувала особисте життя для "Ранку у великому місті", передає Show 24. Вона розповіла, що більше не зустрічається з хлопцем, якого показувала в мережі.

До слова Мені п*здець, – Потап емоційно прокоментував чутки про розлучення з Каменських

Співачка лаконічно відповіла, що зараз не перебуває у стосунках з бойфрендом.

Не бачимося. Він є, але десь,

– сказала Jerry Heil.



Jerry Heil з колишнім бойфрендом / Фото з інстаграму Jerry Heil

Додамо, нещодавно Дмитро Комаров оголосив про розлучення з дружиною. Ведучий підтвердив чутки, що ширилися навколо зіркового подружжя останніми тижнями. Комаров запевнив, що серед причин їхнього розриву не було зради чи брехні.

Що відомо про особисте життя Jerry Heil