Jerry Heil сдержанно прокомментировала личную жизнь для "Утра в большом городе", передает Show 24. Она рассказала, что больше не встречается с парнем, которого показывала в сети.

К слову Мне п*здец, – Потап эмоционально прокомментировал слухи о разводе с Каменских

Певица лаконично ответила, что сейчас не состоит в отношениях с бойфрендом.

Не видимся. Он есть, но где-то,

– сказала Jerry Heil.



Jerry Heil с бывшим бойфрендом / Фото из инстаграма Jerry Heil

Добавим, недавно Дмитрий Комаров объявил о разводе с женой. Ведущий подтвердил слухи, что ходили вокруг звездных супругов в последние недели. Комаров заверил, что среди причин их разрыва не было измены или лжи.

Что известно о личной жизни Jerry Heil