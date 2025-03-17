Jerry Heil сдержанно прокомментировала личную жизнь для "Утра в большом городе", передает Show 24. Она рассказала, что больше не встречается с парнем, которого показывала в сети.
К слову Мне п*здец, – Потап эмоционально прокомментировал слухи о разводе с Каменских
Певица лаконично ответила, что сейчас не состоит в отношениях с бойфрендом.
Не видимся. Он есть, но где-то,
– сказала Jerry Heil.
Jerry Heil с бывшим бойфрендом / Фото из инстаграма Jerry Heil
Добавим, недавно Дмитрий Комаров объявил о разводе с женой. Ведущий подтвердил слухи, что ходили вокруг звездных супругов в последние недели. Комаров заверил, что среди причин их разрыва не было измены или лжи.
Что известно о личной жизни Jerry Heil
В 24-летнем возрасте артистка призналась о том, что является целомудренной. Тогда она объяснила, что никогда не чувствовала настоящей любви, к тому же ее пугала физическая близость.
В 2021 году Jerry Heil ошеломила свадебной церемонией – певица вышла замуж сама за себя. На празднование она пригласила гостей, надела белое платье и произнесла обет.
Впоследствии Jerry Heil уже не так активно делилась личным. Но в ноябре 2023 года показала фото с бойфрендом. Певица рассказывала, что ее любимый не связан с творческой деятельностью.