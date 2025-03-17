Вона зізналася, у яких стосунках зараз перебуває з колегою. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

Цікаво Павло Зібров шокував зізнанням, що брехав про свій вік: скільки насправді йому років

Так, з'ясувалося, що ніхто зі співачок ні з ким не сварився, вони просто займалися своїми справами.

Альона певний час приділяла увагу своєму здоров'ю, і якби ми могли з нею перетинатися, то тільки в лісі на грибах. Але я теж вирушила в тур Європою. І у нас трошечки як би музично розійшлися шляхи, що нормально, тому що ми й до цього були сольними виконавицями. Ми обов'язково ще перетнемося, не додумуйте собі,

– наголосила виконавиця.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Раніше Jerry Heil вже коментувала їхні стосунки з alyona alyona. Тоді вона розповіла, що Альоною не є близькими подругами, але завжди готові підтримати одна одну.

Водночас зауважимо, що стало відомо, що Jerry Heil розійшлася з бойфрендом.