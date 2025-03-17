Она призналась, в каких отношениях сейчас находится с коллегой. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.

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Так, выяснилось, что никто из певиц ни с кем не ссорился, они просто занимались своими делами.

Алена определенное время уделяла внимание своему здоровью, и если бы мы могли с ней пересекаться, то только в лесу на грибах. Но я тоже отправилась в тур по Европе. И у нас немножечко как бы музыкально разошлись пути, что нормально, потому что мы и до этого были сольными исполнительницами. Мы обязательно еще пересечемся, не додумывайте себе,

– подчеркнула исполнительница.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Ранее Jerry Heil уже комментировала их отношения с alyona alyona. Тогда она рассказала, что с Аленой не являются близкими подругами, но всегда готовы поддержать друг друга.

В то же время заметим, что стало известно, что Jerry Heil разошлась с бойфрендом.