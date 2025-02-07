Відмовились підтримати збір на дрони: переможці Євробачення Kalush Orchestra потрапили в скандал

Український гурт Kalush Orchestra потрапив у центр уваги через збір на дрони, який вони відмовились поширити. На їхнє рішення різко відреагували в мережі.

Аліна Солнцева організувала збір на дрон "Дзиґа" для українських захисників. Для нього вона розігрує гітару гурту Kalush, куплена в колективу на концерті у Валенсії з їхніми автографами. Та за словами Аліни, музиканти відмовили поширити цей збір у соцмережах, пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

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Аліна Солцнева звернулась до представників колективу з проханням поширити збір у соцмережах, на що ті відповіли відмовою. У гурті послалися на те, що вони не репостять збори "на зброю".

На жаль, гурт не публікує та не поширює інформацію про збори, які несуть характер зброї. На жаль, не можемо зробити репост. При наступному зборі не на зброю ми його обов'язково поширимо у сторіз,

– відповіли Аліні.



У Kalush відмовилися репостити збір / Фото з інстаграм-сторіз

Коли блогерка оприлюднила таку репліку з боку менеджменту гурту, українці різко відреагували у соцмережах. Скандал прокоментували й українські зірки, які збирають кошти на ЗСУ та часто поширюють збори у своїх соцмережах.

Стендап-гуморист Вася Байдак іронічно порівняв гурт Kalush з Австрією, де уряд відмовився підтримувати передачу доходів від заморожених активів Росії для закупівлі зброї українській армії.



Василь Байдак про Kalush / Фото з інстаграм-сторіз

Учасники гурту "Курган & Agregat" також розкритикували колектив за їхню позицію

"Ми Kalush, заробляємо гроші на українцях, але не допоможемо їм навіть репостом! Бо дрон – це зброя, яка захищає українську націю від знищення". Моя думка: взагалі не здивований,

– прокоментував Аміл Насіров.



Аміл Насіров про Kalush / Фото з інстаграм-сторіз

"Це п*зда. Хтось має вас захищати, ваших рідних, домівки, щодня гинуть найкращі українці, молоді хлопці й дівчата. Щоб ви випускали свої пісні, а допомагати країні нах*й треба?" – додав Раміл Насіров.

Раміл Насіров про Kalush: відео

Окрім того, під останніми дописами гурту вже чимало негативних коментарів у бік гурту. Учасникам нагадують, що завдяки ЗСУ вони виграли на Євробаченні.

Як відреагували в мережі на скандал / Скриншоти з інстаграму гурту

Наразі колектив ніяк не відреагував на коментарі та реакцію з боку колег. Редакція 24 Каналу звернулась до гурту Kalush за коментарем.