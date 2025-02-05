Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора. Джерела Суспільного уточнили, що мова йде про генеральну директорку лейблу Moon Records Тетяну Корчемаху.

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Слідство встановило, що після трагічної смерті Андрія Кузьменка, авторські права на його творчість перейшли до дружини – Світлани Бабійчук. Вона створила компанію ТОВ "Кузьма Скрябін", щоб управляти цими правами.

Компанія повинна була отримувати 70% від використання пісень артиста. Директорка лейблу, яка підписала угоду з дружиною Кузьменка, навмисне занижувала кількість прослуховувань на платформах. Окрім того, була використана іноземна компанія, з допомогою якої директорка лейблу та співзасновник начебто отримували незаконний прибуток.

Через це компанія ТОВ "Кузьма Скрябін" недоотримала близько 1,5 мільйони гривень доходу. Це підтвердив висновок експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Засновника і продюсера музичного лейбла, Андрія Пасічника, який теж є фігурантом справи, оголосили у розшук. Досудове розслідування триває, а директорка лейблу вважається невинуватою у скоєнні злочину, доки це не буде доведено.

Коротко про скандал навколо пісень "Скрябіна"