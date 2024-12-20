Мова йде про директорку лейбла Moon Records, яка обманула вдову Андрія Кузьменка, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції та "РБК-Україна".

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У повідомленні Нацполіції вказано, що після смерті Андрія Кузьменка права на його творчість успадкувала дружина – Світлана Бабійчук. Вона заснувала компанію для менеджменту отриманих надбань, а також надала ліцензію на відтворення пісень музиканта одному з лейблів звукозапису.

Угода між ними мала такий вигляд: 70% доходу від використання творчості співака отримуватиме дружина, а 30% – лейбл за менеджмент його активів.

Розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики – директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці,

– кажуть у поліції.



Нацполіція оголосила підозру директорці лейблу / Фото Нацполіції

Оперативники з кіберполіції з'ясували, що для збільшення прибутків лейбл уклав угоду з чеською компанією, що займається дистрибуцією музики. Вони запевняли, що є дочірньою компанією та не отримують відсотків, а насправді забирали до 85% прибутку й занижували реальну кількість прослуховувань на стримінгах.

Moon Records – один з найвідоміших українських лейблів. З ним працювали такі артисти та колективи – Віктор Павлік, "Бумбокс", Анастасія Приходько, ТІК, Марія Бурмака та інші.

Незалежна експертиза встановила, що цифрове поширення записів Кузьми Скрябіна у 2017 – 2019 роках мало принести його дружині щонайменше 1,5 мільйона гривень прибутку. Слідчі зібрали докази, яких достатньо для того, щоб оголосити підозру директорці й засновниці музичного лейбла Moon Records за шахрайство, вчинене у великих розмірах. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що цьому передувало

Зауважимо, у 2021 році Ольга Кузьменко опублікувала звернення до генерального продюсера Moon Records. Мати покійного музиканта звинуватила його у "розкраданні авторських прав" на пісні її сина.

Тоді Ольга Михайлівна заявила, що проти лейбла відкрите кримінальне провадження через приховування інформації про нарахування за авторські права.