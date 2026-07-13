Не думаю, що піду на вулицю, – Камалія зізналась, чи поділила майно з ексчоловіком Захуром
Декілька років тому Камалія шокувала новиною, що розлучилась із бізнесменом Захуром після понад 20 років шлюбу. Очевидно, що сім'я заможна, тому постало питання розподілу майна після ухвалення такого рішення.
Камалія в інтерв'ю Марічці Довбенко також пояснила, де вони зараз живуть і як виховують дітей.
Колишнє подружжя досі живе разом під одним дахом і так само виховують доньок.
Ми так само виховуємо своїх дітей. Так само живемо під одним дахом. Тільки постелі нема. В нас просто кардинально перебудувалися стосунки на інший формат. Захур мене не запитує, коли я прийду, де була. Я його не питаю про це,
– відверто зізналась виконавиця.
Розлучення допомогло співачці стати вільнішою та самостійнішою, адже усі рішення Камалія тепер ухвалює сама. Творчі питання також на ній. Пошук спонсорів, набір команди, де підзаробити – усе це тепер робота знаменитості.
Після розлучення колишня дружина Захура отримує щомісяця на карту певний відсоток від бізнесу. А що стосується розподілу майна після розриву стосунків, то, за словами артистки, такого не було.
Я вважаю, що в мене все ще попереду. Головне, знаю, що це дітям залишиться. Захур не така людина, яка залишить мене ні з чим. Я думаю, що є і заповіт. Він дуже благородна людина, тому, не думаю, що я піду на вулицю,
– підсумувала зірка.
Чому Камалія та Захур розлучились
Причиною такого рішення стали конфлікти з донькою бізнесмена від попереднього шлюбу, Тетяною, та через те, що Захур не підтримував Камалію у цих суперечках. Чоловік казав, що швидше розлучиться, ніж залишить свою доньку, хоча Камалія до цього не примушувала.
Ймовірно, тема розподілу майна тепер актуальна і для колишнього подружжя Софії Андрухович і Андрія Бондаря, адже пара оголосила про розлучення.