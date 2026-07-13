Камалия в интервью Маричке Довбенко также рассказала, где они сейчас живут и как воспитывают детей.

Бывшие супруги до сих пор живут вместе под одной крышей и так же воспитывают дочерей.

Мы по-прежнему воспитываем своих детей. По-прежнему живем под одной крышей. Только постели нет. У нас просто кардинально изменились отношения, перешли в другой формат. Захур не спрашивает меня, когда я приду, где была. Я его об этом не спрашиваю,

– откровенно призналась певица.

Камалия с бывшим мужем и дочерьми / Фото из инстаграма певицы

Развод помог певице стать более свободной и самостоятельной, ведь все решения Камалия теперь принимает сама. Творческие вопросы также лежат на ней. Поиск спонсоров, подбор команды, где подзаработать – все это теперь входит в обязанности знаменитости.

После развода бывшая жена Захура ежемесячно получает на карту определенный процент от бизнеса. А что касается раздела имущества после разрыва отношений, то, по словам артистки, такого не было.

Я считаю, что у меня все еще впереди. Главное, я знаю, что это останется детям. Захур не из тех людей, кто оставит меня ни с чем. Я думаю, что есть и завещание. Он очень благородный человек, поэтому не думаю, что я окажусь на улице,

– подытожила звезда.

Почему Камалия и Захур развелись

Причиной такого решения стали конфликты с дочерью бизнесмена от предыдущего брака, Татьяной, а также то, что Захур не поддерживал Камалию в этих спорах. Мужчина говорил, что скорее разведется, чем оставит свою дочь, хотя Камалия к этому не принуждала.

Вероятно, тема раздела имущества теперь актуальна и для бывших супругов Софии Андрухович и Андрея Бондаря, ведь пара объявила о разводе.