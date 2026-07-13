Камалія в інтерв'ю Марічці Довбенко також пояснила, де вони зараз живуть і як виховують дітей.

Колишнє подружжя досі живе разом під одним дахом і так само виховують доньок.

Ми так само виховуємо своїх дітей. Так само живемо під одним дахом. Тільки постелі нема. В нас просто кардинально перебудувалися стосунки на інший формат. Захур мене не запитує, коли я прийду, де була. Я його не питаю про це,

– відверто зізналась виконавиця.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото з інстаграму співачки

Розлучення допомогло співачці стати вільнішою та самостійнішою, адже усі рішення Камалія тепер ухвалює сама. Творчі питання також на ній. Пошук спонсорів, набір команди, де підзаробити – усе це тепер робота знаменитості.

Після розлучення колишня дружина Захура отримує щомісяця на карту певний відсоток від бізнесу. А що стосується розподілу майна після розриву стосунків, то, за словами артистки, такого не було.

Я вважаю, що в мене все ще попереду. Головне, знаю, що це дітям залишиться. Захур не така людина, яка залишить мене ні з чим. Я думаю, що є і заповіт. Він дуже благородна людина, тому, не думаю, що я піду на вулицю,

– підсумувала зірка.

Чому Камалія та Захур розлучились

Причиною такого рішення стали конфлікти з донькою бізнесмена від попереднього шлюбу, Тетяною, та через те, що Захур не підтримував Камалію у цих суперечках. Чоловік казав, що швидше розлучиться, ніж залишить свою доньку, хоча Камалія до цього не примушувала.

Ймовірно, тема розподілу майна тепер актуальна і для колишнього подружжя Софії Андрухович і Андрія Бондаря, адже пара оголосила про розлучення.