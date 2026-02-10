"Караоке на Майдані" знову вийде в ефір: чи повернеться Ігор Кондратюк до ролі ведучого

Культовий музичний проєкт "Караоке на Майдані" знову виходитиме на телебаченні. Однак цього разу у шоу буде важлива місія та певні зміни.

Про повернення програми повідомив телеканал ТЕТ на своїй сторінці у фейсбуці. Метою є підтримати реабілітаційний центр "Титанові".

Колись ми збиралися біля екранів усією родиною. Співали разом, сміялися, вболівали – і сьогодні ми повертаємо цю традицію. Бо зараз, як ніколи, нам потрібні моменти, які об'єднують. "Караоке на Майдані" знову з нами – оновлене, сучасне, але таке ж щире й народне,

– поділилась команда каналу.

Автор та ведучий попередніх сезонів Ігор Кондратюк цього разу стане креативним продюсером "Караоке на Майдані", щоб зберегти його дух і найважливіші деталі. Наразі невідомо, хто натомість візьме на себе роль ведучого.

Ігор Кондратюк підкреслив, що програма повертається не просто через бажання творців та каналу. Він вбачає у цьому щось глибше, пише ТСН.

"Караоке на Майдані" повертається не тому, що цього хочемо ми. Це формат, який завжди належав людям і сьогодні він повертається саме тому, що людям знову потрібно це відчуття спільного голосу. Також ми бачимо, що проєкт може допомогти робити великі добрі справи", – сказав продюсер.

Що відомо про програму?