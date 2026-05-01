Була очевидицею: відома співачка розкрила правду про скандал на "Караоке на Майдані"

Нещодавно під час зйомок талант-шоу "Караоке на Майдані" розгорівся гучний скандал. Одна з глядачок заявила, що команда Ігоря Кондратюка нібито обманула її на 1000 доларів.

Очевидицею інциденту стала співачка Міла Нітіч. Вона прокоментувала скандал у програмі "Ранок у великому місті".

Міла Нітіч заявила, що у відео, яке оприлюднили в мережі, інцидент показали некоректно. Співачка переконана, що це замовна історія. Вона стала на захист Ігоря Кондратюка.

Усе це вирвано з контексту і нещиро. Ну хто буде бруднитися за 1000 доларів? Ігор Кондратюк? Ви серйозно? Людина, яка 30 років створювала свою репутацію в Україні?,

– сказала Нітіч.

Нагадаємо, що дівчина на ім'я Анастасія розповіла, що прийшла на зйомки "Караоке на Майдані" разом із друзями. Компанія нібито дала 1000 доларів комусь із членів команди Кондратюка, а він пообіцяв їм виступ, який зрештою не відбувся. Коли Анастасія підійшла до продюсера, щоб пояснити ситуацію, він сказав:

Ми з 1999 року ні копійки не взяли. Я не знаю, кому ти віддала гроші. Це твої проблеми. Немає у моїй команді людей, які беруть гроші. Іди наф*г!

Згодом телеканал ТЕТ прокоментував скандал на своїй сторінці у Threads. Команда повідомила, що стався "неприємний інцидент – спроба втрутитися у процес і зірвати зйомки".

Представники телеканалу зазначили, що надалі ситуацією займатимуться правоохоронці. Також у команді наголосили, що участь у талант-шоу "є відкритою і безплатною для всіх".

Що відомо про повернення "Караоке на Майдані"?

Перші три зйомки нового "Караоке на Майдані" пройшли 25 квітня на Контрактовій площі у Києві. Легендарне талант-шоу повернулося, щоб підтримати реабілітаційний центр "Титанові". Ігор Кондратюк став креативним продюсером проєкту, а в ролі ведучого – виконавець ХАС.

Телеканал ТЕТ повідомив, що наступні зйомки "Караоке на Майдані" відбудуться 16 та 17 травня об 11:00, 13:00 та 16:00, а також оприлюднив правила: