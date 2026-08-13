Посварилась з Грицканом та повернулась на сцену після лікування: де зараз Катерина Бужинська
Українська співачка Катерина Бужинська сьогодні святкує 47-й день народження. В останній період у її житті було багато викликів, про що вона відверто говорила публіці.
Та попри все це знаменитість продовжує виходити на сцену, щоб потішити шанувальників своєю творчістю, передає 24 Канал.
Як Бужинська стала популярною і де зараз її діти?
Усе почалось з дитячого ансамблю, де Катерина була учасницею. Потім демонструвала свій талант у музичних програмах, а вже у свідомому віці вступила до Чернівецького музичного училища.
Бужинська брала участь у різноманітних конкурсах, де займала призові місця. У 1998 році виборола гран-прі на фестивалі "Слов'янський базар". Через два роки після цього закінчила навчання вже у Київському музичному училищі. У її репертуарі є багато хітів (до прикладу, "Як у нас на Україні", "Україна – це ми!"). Хто не знав, популярну пісню "Романсеро" написав Юрій Рибчинський.
Катерина Бужинська – "Романсеро": дивіться відео онлайн
Артистка співає не тільки українською мовою, у її репертуарі є пісні російською, англійською, італійською, іспанською, болгарською та навіть івритом.
Також особлива увага прикута до особистого життя виконавиці. У неї було декілька романів, а її другим чоловіком у 2014 році став Дімітар Стойчев. У цьому шлюбі народились двійнята – Катерина та Дмитро. Від першого шлюбу Бужинська має доньку Олену.
Я кожного дня з ними спілкуюсь, але діти ростуть і мама потрібна поруч. І мені це дуже болить насправді. Мені хочеться і на сцені бути, і жити своїм особистим життям. У мене за дітей болить душа, тому що мені хочеться бачити їх частіше,
– розповіла Бужинська.
Що відомо про конфлікт із Михайлом Грицканом?
Тривалий час співачка давала концерти разом із українським артистом Грицканом. Та на початку січня цього року зірка звинуватила колегу у непорядності й заявила про завершення співпраці.
Артистка написала, що її використали у власних цілях, а в складний період просто залишили сам на сам із проблемами.
Я зіштовхнулася з непорядністю. У той момент, коли один із членів команди хворіє та потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди йде по головах, будує власну славу та навіть переманює колектив. Мене використали заради своєї популярності,
– написала Бужинська.
Нагадаємо, що разом артисти провели понад 250 концертів у різних куточках України та світу. Завдяки цим виступам Михайла та Катерини вдалося зібрати близько 5 мільйонів гривень, які спрямували на підтримку України.
Де зараз Катерина Бужинська?
У грудні 2025 року виконавиця повідомила, що їй зробили операцію. Вона отримала травму ока, яку спричинила контактна лінза. Через ускладнення артистка перебувала під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Згодом вона пройшла повний курс лікування та відновлення і нині повернулася до творчої діяльності.
Сьогодні знаменитість повернулась до концертної діяльності. Оскільки її сім'я розкидана по світу, то Катерина вимушена жити на дві країни. Бужинська не хоче відмовлятись від України.
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