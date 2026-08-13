Посварилась з Грицканом та повернулась на сцену після лікування: де зараз Катерина Бужинська

Українська співачка Катерина Бужинська сьогодні святкує 47-й день народження. В останній період у її житті було багато викликів, про що вона відверто говорила публіці.

Та попри все це знаменитість продовжує виходити на сцену, щоб потішити шанувальників своєю творчістю, передає 24 Канал.

Як Бужинська стала популярною і де зараз її діти?

Усе почалось з дитячого ансамблю, де Катерина була учасницею. Потім демонструвала свій талант у музичних програмах, а вже у свідомому віці вступила до Чернівецького музичного училища.

Бужинська брала участь у різноманітних конкурсах, де займала призові місця. У 1998 році виборола гран-прі на фестивалі "Слов'янський базар". Через два роки після цього закінчила навчання вже у Київському музичному училищі. У її репертуарі є багато хітів (до прикладу, "Як у нас на Україні", "Україна – це ми!"). Хто не знав, популярну пісню "Романсеро" написав Юрій Рибчинський.

Катерина Бужинська – "Романсеро": дивіться відео онлайн

Артистка співає не тільки українською мовою, у її репертуарі є пісні російською, англійською, італійською, іспанською, болгарською та навіть івритом.

Також особлива увага прикута до особистого життя виконавиці. У неї було декілька романів, а її другим чоловіком у 2014 році став Дімітар Стойчев. У цьому шлюбі народились двійнята – Катерина та Дмитро. Від першого шлюбу Бужинська має доньку Олену.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото з інстаграму Катерини Бужинської