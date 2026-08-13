Та попри все це знаменитість продовжує виходити на сцену, щоб потішити шанувальників своєю творчістю, передає 24 Канал.

Як Бужинська стала популярною і де зараз її діти?

Усе почалось з дитячого ансамблю, де Катерина була учасницею. Потім демонструвала свій талант у музичних програмах, а вже у свідомому віці вступила до Чернівецького музичного училища.

Бужинська брала участь у різноманітних конкурсах, де займала призові місця. У 1998 році виборола гран-прі на фестивалі "Слов'янський базар". Через два роки після цього закінчила навчання вже у Київському музичному училищі. У її репертуарі є багато хітів (до прикладу, "Як у нас на Україні", "Україна – це ми!"). Хто не знав, популярну пісню "Романсеро" написав Юрій Рибчинський.

Катерина Бужинська – "Романсеро": дивіться відео онлайн

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Артистка співає не тільки українською мовою, у її репертуарі є пісні російською, англійською, італійською, іспанською, болгарською та навіть івритом.

Також особлива увага прикута до особистого життя виконавиці. У неї було декілька романів, а її другим чоловіком у 2014 році став Дімітар Стойчев. У цьому шлюбі народились двійнята – Катерина та Дмитро. Від першого шлюбу Бужинська має доньку Олену.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото з інстаграму Катерини Бужинської