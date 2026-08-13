Но, несмотря на все это, знаменитость продолжает выходить на сцену, чтобы порадовать поклонников своим творчеством, сообщает 24 Канал.

Как Бужинская стала популярной и где сейчас ее дети?

Все началось с детского ансамбля, в котором Екатерина была участницей. Затем она демонстрировала свой талант в музыкальных программах, а уже в зрелом возрасте поступила в Черновицкое музыкальное училище.

Бужинская участвовала в различных конкурсах, где занимала призовые места. В 1998 году завоевала гран-при на фестивале "Славянский базар". Спустя два года после этого закончила обучение уже в Киевском музыкальном училище. В ее репертуаре много хитов (например, "Як у нас на Україні", "Україна – це ми!"). Кто не знал: популярную песню "Романсеро" написал Юрий Рыбчинский.

Екатерина Бужинская – "Романсеро": смотрите видео онлайн

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Артистка поет не только на украинском языке, в ее репертуаре есть песни на русском, английском, итальянском, испанском, болгарском и даже иврите.

Также особое внимание приковано к личной жизни исполнительницы. У нее было несколько романов, а ее вторым мужем в 2014 году стал Димитар Стойчев. В этом браке родились близнецы – Екатерина и Дмитрий. От первого брака у Бужинской есть дочь Елена.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото из инстаграма Екатерины Бужинской