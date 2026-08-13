Но, несмотря на все это, знаменитость продолжает выходить на сцену, чтобы порадовать поклонников своим творчеством, сообщает 24 Канал.
Как Бужинская стала популярной и где сейчас ее дети?
Все началось с детского ансамбля, в котором Екатерина была участницей. Затем она демонстрировала свой талант в музыкальных программах, а уже в зрелом возрасте поступила в Черновицкое музыкальное училище.
Бужинская участвовала в различных конкурсах, где занимала призовые места. В 1998 году завоевала гран-при на фестивале "Славянский базар". Спустя два года после этого закончила обучение уже в Киевском музыкальном училище. В ее репертуаре много хитов (например, "Як у нас на Україні", "Україна – це ми!"). Кто не знал: популярную песню "Романсеро" написал Юрий Рыбчинский.
Екатерина Бужинская – "Романсеро": смотрите видео онлайн
Артистка поет не только на украинском языке, в ее репертуаре есть песни на русском, английском, итальянском, испанском, болгарском и даже иврите.
Также особое внимание приковано к личной жизни исполнительницы. У нее было несколько романов, а ее вторым мужем в 2014 году стал Димитар Стойчев. В этом браке родились близнецы – Екатерина и Дмитрий. От первого брака у Бужинской есть дочь Елена.
Екатерина Бужинская с детьми / Фото из инстаграма Екатерины Бужинской
Я каждый день с ними общаюсь, но дети растут, и мама нужна рядом. И мне это на самом деле очень больно. Мне хочется и на сцене быть, и жить своей личной жизнью. У меня за детей болит душа, потому что мне хочется видеть их чаще,
– рассказала Бужинская.
Что известно о конфликте с Михаилом Грицканом?
Долгое время певица давала концерты вместе с украинским артистом Грицканом. Но в начале января этого года звезда обвинила коллегу в непорядочности и заявила о прекращении сотрудничества.
Артистка написала, что ее использовали в своих целях, а в сложный период просто оставили наедине с проблемами.
Я столкнулась с беспринципностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает коллектив. Меня использовали ради своей популярности,
– написала Бужинская.
Напомним, что вместе артисты провели более 250 концертов в разных уголках Украины и мира. Благодаря этим выступлениям Михаилу и Екатерине удалось собрать около 5 миллионов гривен, которые направили на поддержку Украины.
Где сейчас Екатерина Бужинская?
В декабре 2025 года певица сообщила, что ей сделали операцию. Она получила травму глаза, вызванную контактной линзой. Из-за осложнений артистка находилась под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Впоследствии она прошла полный курс лечения и реабилитации и сейчас вернулась к творческой деятельности.
Екатерине Бужинской сделали операцию / Фото из инстаграма артистки
Сегодня знаменитость вернулась к концертной деятельности. Поскольку ее семья разбросана по всему миру, Екатерина вынуждена жить в двух странах. Бужинская не хочет отказываться от Украины.
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