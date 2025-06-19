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Show24 Українські зірки Відома українська акторка вперше розповіла про розрив із нареченим після 10 років разом
19 червня, 11:57
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Відома українська акторка вперше розповіла про розрив із нареченим після 10 років разом

Софія Хомишин
Основні тези
  • Катерина Файн розірвала стосунки з нареченим Олександром після 10 років разом, через проблеми у стосунках, посилені повномасштабним вторгненням.
  • Її колишній наречений старший на 9 років і не пов'язаний з кіноіндустрією, пара була разом з 2011 року і встигла заручитися.

Українська акторка Катерина Файн, відома глядачам за роллю у фільмі "Скажене весілля 3", вперше за довгий час поділилася подробицями особистого життя. Як виявилося, жінка розійшлася зі своїм нареченим Олександром.

Відомо, що пара була у стосунках 10 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на kp.ua.

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У відвертому інтерв'ю  артистка зізналася, що це було її перше і дуже сильне кохання, тож розставання далося нелегко. 

Як зазначила Катерина, у стосунках назрівали проблеми вже давно, а повномасштабне вторгнення стало "останньою краплею". Вона розповіла, що Олександр не завжди підтримував її у професійній сфері, ревнував і не сприймав деякі особливості її роботи в кіно.

Увесь час у стосунках відчувала, що мене стримують. Я можу і могла б і в тому проєкті зіграти, і в тому, але там треба роздягнутися, там – є відверті сцени з партнером, там – пристрасні поцілунки… Я чудово розуміла, що йому це боляче, людина не може це прийняти. Тому не хотіла робити і йому боляче, і себе стримувати не хотіла, бо люблю свою професію. Я не можу жити без своєї роботи, без ролей. Тому було прийнято таке рішення, 
– пояснила Катерина.

Катерина Файн зі своїм колишнім хлопцем / Фото з інстаграму акторки

Файн додала, що, вони обидвоє з партнером намагалися врятувати стосунки, але з часом стало зрозуміло: далі разом їм не по дорозі.

Я дала собі час пережити цей біль, потім сказала "стоп" – і почала виходити з цього важкого стану. І в мене вийшло, 
– підкреслила акторка. 

Що відомо про Катерину Файн

  • Дівчина народилась 26 січня 1994 року в Києві. Свою акторську кар'єру вона почала у 2016 році, дебютувавши в серіалі "Вікно життя". Популярність прийшла після ролі доньки барона у третій частині фільму "Скажене весілля".
  • Також Файн знімалась у проєктах "Беззахисне серце", "Розтин покаже" та "Зв'язок".
  • Її колишній хлопець – старший на 9 років, не має стосунку до кінематографа. Пара була разом з 2011 року та навіть встигла заручитися.