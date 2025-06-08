Донька мера Дніпра вийшла заміж: перші фото з весілля Катерини Філатової

30-річна донька мера Дніпра Катерина Філатова поділилася важливою подією у своєму житті – вона стала дружиною. Жінка вже показала чарівні кадри з весільної церемонії.

Зокрема, вона вперше за довгий час показала коханого публіці. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.

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Так, на фото, які Філатова поширила в інстаграм-сторіс, можна побачити кадр, де вона разом із чоловіком позує в сонцезахисних окулярах – поряд із ними домашній улюбленець. До цієї світлини жінка додала лаконічний підпис: "Family".

Крім того, Катерина поділилася фотографією обручок та показала, який вигляд мала у весільній сукні.

Катерина Філатова вийшла заміж / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Водночас, де саме відбулося святкування, наразі невідомо. Також Катерина не розкрила, чи змінила своє прізвище після шлюбу.

Що відомо про особисте життя Катерини Філатової

Дівчина познайомилася зі своїм обранцем під час тренування з тайського боксу близько півтора року тому. Вона майже не ділиться спільними фото в соцмережах, наголосивши на бажанні зберігати особисте далі від зайвої уваги.

У липні 2024 року коханий зробив дівчині пропозицію, а вже цьогоріч пара офіційно одружилася.

Нагадаємо, нещодавно весілля також відзначив зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський. Він одружився зі своєю коханою Лізою у Києві. Пара влаштувала казкове весілля просто неба.