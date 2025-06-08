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Show24 Українські зірки Донька мера Дніпра вийшла заміж: перші фото з весілля Катерини Філатової
8 червня, 13:10
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Донька мера Дніпра вийшла заміж: перші фото з весілля Катерини Філатової

Софія Хомишин
Основні тези
  • Катерина Філатова, донька мера Дніпра, вийшла заміж і поділилася весільними фотографіями в інстаграм.
  • Відомо, що вона познайомилася зі своїм чоловіком під час тренування з тайського боксу півтора року тому, а пропозицію отримала в липні 2024 року.

30-річна донька мера Дніпра Катерина Філатова поділилася важливою подією у своєму житті – вона стала дружиною. Жінка вже показала чарівні кадри з весільної церемонії.

Зокрема, вона вперше за довгий час показала коханого публіці. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини. 

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Так, на фото, які Філатова поширила в інстаграм-сторіс, можна побачити кадр, де вона разом із чоловіком позує в сонцезахисних окулярах – поряд із ними домашній улюбленець. До цієї світлини жінка додала лаконічний підпис: "Family".

Крім того, Катерина поділилася фотографією обручок та показала, який вигляд мала у весільній сукні. 

Катерина Філатова вийшла заміж / Скриншоти з інстаграм-сторіс

 

Водночас, де саме відбулося святкування, наразі невідомо. Також Катерина не розкрила, чи змінила своє прізвище після шлюбу.

Що відомо про особисте життя Катерини Філатової

  • Дівчина познайомилася зі своїм обранцем під час тренування з тайського боксу близько півтора року тому. Вона майже не ділиться спільними фото в соцмережах, наголосивши на бажанні зберігати особисте далі від зайвої уваги.
  • У липні 2024 року коханий зробив дівчині пропозицію, а вже цьогоріч пара офіційно одружилася.

Нагадаємо, нещодавно весілля також відзначив зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський. Він одружився зі своєю коханою Лізою у Києві. Пара влаштувала казкове весілля просто неба. 