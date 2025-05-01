Переможниця "Холостяка-12" відповіла, чи піде на сезон з Цимбалюком

Нещодавно телеканал СТБ оголосив, що новим головним героєм реаліті-шоу "Холостяк" стане Тарас Цимбалюк. Блогерка Катерина Лозовицька, яка перемогла у 12 сезоні проєкту, поділилась, чи піде на сезон з актором.

Вона зізналась, що дуже здивувалась, коли дізналась, що Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на проєкт від Люкс ФМ "По хатах".

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Це дуже крутий рівень. Я думаю, що там буде дуже гаряче. Мені здається, що дівчата так позакохуються, що мало всім буде місця,

– поділилась Катерина Лозовицька.

Блогерка зізналась, що якби раніше не брала участі у реаліті-шоу "Холостяк", то пішла б на сезон з Тарасом Цимбалюком, тому що він реалізований та цікавий чоловік. Водночас наголосила, що вдруге на проєкт не піде.

До речі! Раніше ми писали, що відомо про всіх головних героїв проєкту "Холостяк".

Катерина Лозовицька в проєкті "По хатах": дивіться відео онлайн

Катерина Лозовицька про проєкт "Холостяк"

Ведуча проєкту "По хатах" Оксана Кучма зауважила, що на "Холостяку" створюють умови, щоб дівчата закохалися в чоловіка. Наприклад, Катерина Лозовицька та Алекс Топольський прозустрічалися тільки два з половиною тижні.

Звісно, ці умови дуже сильно впливають. Але в той самий час ти розумієш, що зараз ви вийдете в реальне життя і трошки буде інакше, і ти більше зрозумієш цю людину, більше її побачиш,

– зазначила блогерка.

Також Оксана Кучма нагадала, що жодна пара після проєкту не залишилася разом. Лише Нікіта Добринін та Даша Квіткова змогли побудувати сім'ю, але згодом таки розлучилися. За словами ведучої, всі розуміють, що "Холостяк" – це шоу не про кохання, а про піар. Однак Лозовицька вірить, що знайти кохання там можна.