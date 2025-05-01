Раніше Олександр Терен заявив, що хоче мати п'ятьох дітей. За словами блогерки Єви Коршик, через це дехто вважає його "ред флегом", передає Show 24 з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.

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Чому ні? Якщо Олександр знайде жінку, в якої цінність – мати багато дітей. При чому тут "ред флег"? "Ред флег" – це коли ти хочеш мати п'ятьох дітей і не хочеш нічого їм дати або не можеш їх забезпечувати,

– відповіла Анастасія Юзьвак.

Єва Коршик поцікавилася у фіналістки "Холостяка-13", чому Олександра Терена вважають "ред флегом". Анастасія Юзьвак зауважила, що "були моменти у його поведінці, які аудиторія сприйняла як "ред флег"". Водночас вона не розуміє, чому це так засуджується та гіперболізується, адже у всіх людей є право на помилки.

У нього є свої переваги та недоліки, як в кожного з нас. На його поведінку впливали його травми, які він поки що не пропрацьовує,

– додала фіналістка "Холостяка-13".

Інтерв'ю з Анастасією Юзьвак: дивіться відео онлайн

Анастасія Юзьвак на проєкті "Холостяк-13"