У фіналі проєкту Олександр Терен зауважив, що в нього дуже сильний потяг до Анастасії. Однак додав, що їхні цінності та погляди кардинально відрізняються, пише 24 Канал.

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Вже в авто, їдучи додому, Анастасія Юзьвак прокоментувала рішення "Холостяка". Вона зауважила, що, на відміну від Інни, могла б бути менш комфортною у стосунках.

Я відчуваю, ніби щось падає всередині мене. Це його рішення, і я його поважаю. Я зробила максимум, що могла. Я складна для нього і можу доставити більше дискомфорту у стосунках, бо для мене він також має змінитися в деяких поглядах,

– сказала фіналістка.

Дівчина додала, що між нею та Олександром обов'язково був би період, коли доводилось би звикнути одне до одного, адже вони справді дуже різні.

"Сказати, що я з іншої планети, вважаю, що це більше метафора, аніж реальність. Мене це не образило. Я показала, якою ще може бути жінка. Люблю бути першою. Першою і, напевно, такою останньою жінкою в його житті. Але я не ставлю крапку на наших стосунках. Я впевнена, якщо я буду в Україні, ми в будь-який момент зможемо зустрітись", – підсумувала Анастасія.

Реакція Анастасії на програш / Кадр з "Холостяка

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Анастасія Юзьвак про життя після шоу

В інтерв'ю "Люкс ФМ" дівчина розповіла про те, як склалося її життя після програшу в "Холостяку". Вона повернулась до Лондона та зрозуміла, що почуває себе там, як вдома.

"Планую залишатися тут та розвивати свій блог в соціальних мережах, беру участь в різних медіапроєктах, проводжу астрологічні /нумерологічні консультації, читаю таро, працюю над створенням продукту, який допоможе людині прокачати свою енергію та нарешті почати створювати життя мрії", – сказала Анастасія.