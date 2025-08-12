Співведуча шоу "Ебаут" Катерина Мотрич показала фотографії з весілля з актором і військовослужбовцем Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті 14 червня 2025 року. Нещодавно подружжя мало б святкувати річницю весілля.

Про це Катерина повідомила в інстаграмі, передає Show 24. Інфлюенсерка зізналась, що останні дні її "дуже розхитали", через що дівчина забула про річницю їхнього весілля.

Читайте також Було так тривожно, – дружина Юрія Феліпенка розповіла, як дізналась про його загибель

Катерина Мотрич опублікувала кілька фото з весілля з Юрієм Феліпенком. Вона пригадала, що це був "дуже гарний, теплий і сімейний день". Раніше інфлюенсерка не ділилась цими світлинами, адже їй щось не подобалась в образі.

Сьогодні ці фото здаються найкрасивішими, теплими й приносять мені велике тепло,

– зізналась Мотрич.

Катерина була одягнена у довгу білу сукню, а свій образ доповнила прикрасами й маленьким вінком. Юрій обрав світлу сорочку і штани кольору хакі. Образи пари гармонійно поєднувалися.

Катерина і Юрій мали б святкувати річницю весілля / Скриншот з інстаграму інфлюенсерки

Катерина Мотрич показала фото з весілля / Скриншот з інстаграму інфлюенсерки

До речі! Раніше ми писали історію кохання Юрія Феліпенка і Катерини Мотрич.

Як Юрій Феліпенко освідчився Катерині Мотрич?

Юрій Феліпенко освідчився Катерині Мотрич у Харкові перед ювелірним магазином. Одразу після цього пара пішла до РАЦСу, а через деякий час закохані відсвяткували весілля.

"Це все було так мило, наївно, по-дитячому і з відчуттям, ніби це нікому не потрібно, але все одно те, що це сталося, це все неймовірні спогади", – підкреслила Катерина.