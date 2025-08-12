Це був гарний, теплий і сімейний день, – дружина Феліпенка зачарувала фото з їхнього весілля
- Катерина Мотрич поділилася фотографіями з весілля з Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті 14 червня 2025 року.
- Вона відзначила, що ці фото зараз здаються їй найкрасивішими й приносять велике тепло.
Співведуча шоу "Ебаут" Катерина Мотрич показала фотографії з весілля з актором і військовослужбовцем Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті 14 червня 2025 року. Нещодавно подружжя мало б святкувати річницю весілля.
Про це Катерина повідомила в інстаграмі, передає Show 24. Інфлюенсерка зізналась, що останні дні її "дуже розхитали", через що дівчина забула про річницю їхнього весілля.
Катерина Мотрич опублікувала кілька фото з весілля з Юрієм Феліпенком. Вона пригадала, що це був "дуже гарний, теплий і сімейний день". Раніше інфлюенсерка не ділилась цими світлинами, адже їй щось не подобалась в образі.
Сьогодні ці фото здаються найкрасивішими, теплими й приносять мені велике тепло,
– зізналась Мотрич.
Катерина була одягнена у довгу білу сукню, а свій образ доповнила прикрасами й маленьким вінком. Юрій обрав світлу сорочку і штани кольору хакі. Образи пари гармонійно поєднувалися.
До речі! Раніше ми писали історію кохання Юрія Феліпенка і Катерини Мотрич.
Як Юрій Феліпенко освідчився Катерині Мотрич?
Юрій Феліпенко освідчився Катерині Мотрич у Харкові перед ювелірним магазином. Одразу після цього пара пішла до РАЦСу, а через деякий час закохані відсвяткували весілля.
"Це все було так мило, наївно, по-дитячому і з відчуттям, ніби це нікому не потрібно, але все одно те, що це сталося, це все неймовірні спогади", – підкреслила Катерина.