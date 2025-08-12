Это был красивый, теплый и семейный день, – жена Фелипенко очаровала фото с их свадьбы
- Екатерина Мотрич поделилась фотографиями со свадьбы с Юрием Фелипенко, который погиб на фронте 14 июня 2025 года.
- Она отметила, что эти фото сейчас кажутся ей самыми красивыми и приносят большое тепло.
Соведущая шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич показала фотографии со свадьбы с актером и военнослужащим Юрием Фелипенко, который погиб на фронте 14 июня 2025 года. Недавно супруги должны были бы праздновать годовщину свадьбы.
Об этом Екатерина сообщила в инстаграме, передает Show 24. Инфлюенсерка призналась, что последние дни ее "очень расшатали", из-за чего девушка забыла о годовщине их свадьбы.
Читайте также Было так тревожно, – жена Юрия Фелипенко рассказала, как узнала о его гибели
Екатерина Мотрич опубликовала несколько фото со свадьбы с Юрием Фелипенко. Она вспомнила, что это был "очень хороший, теплый и семейный день". Ранее инфлюенсерка не делилась этими фотографиями, ведь ей что-то не нравилась в образе.
Сегодня эти фото кажутся самыми красивыми, теплыми и приносят мне большое тепло,
– призналась Мотрич.
Екатерина была одета в длинное белое платье, а свой образ дополнила украшениями и маленьким венком. Юрий выбрал светлую рубашку и брюки цвета хаки. Образы пары гармонично сочетались.
Кстати! Ранее мы писали историю любви Юрия Фелипенко и Екатерины Мотрич.
Как Юрий Фелипенко сделал предложение Екатерине Мотрич?
Юрий Фелипенко сделал предложение Екатерине Мотрич в Харькове перед ювелирным магазином. Сразу после этого пара пошла в ЗАГС, а через некоторое время влюбленные отпраздновали свадьбу.
"Это все было так мило, наивно, по-детски и с ощущением, будто это никому не нужно, но все равно то, что это произошло, это все невероятные воспоминания", – подчеркнула Екатерина.