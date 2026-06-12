Дістало це лицемірство, – дружина Остапчука різко висловилась про Машу Єфросиніну

У мережі розгорівся скандал після інтерв'ю шеф-кухарки Ольги Мартиновської Маші Єфросиніній. На тлі публічного обговорення ситуації дружина Володимира Остапчука Катерина різко висловилася про телеведучу.

У своєму телеграм-каналі вона детально пояснила, чому має негативне ставлення до Марії Єфросиніної.

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Катерина Остапчук вважає телеведучу лицемірною людиною. На думку блогерки, Маша висловлюється лише там, де є хайп, маніпулює людьми та застосовує подвійні стандарти: жінкам у неї все прощається, а чоловіків вона готова "стратити".

Ну звичайно. На думку Маші, кидати котів через кришу та прив'язувати петарди до їх хвостів – це не так погано, як сказати, що не подобаються неголені пахви, бо вона під час того скандалу викатувала величезні дописи зі звинувачуваннями в бік Вови, Позитива та Буше, а тут сміється… Вже дістало це лицемірство,

– обурилася дружина Остапчука.

Дружина Володимира Остапчука розкритикувала Машу Єфросиніну / Скриншоти з телеграм-каналу Катерини Остапчук

Для контексту! У 2023 році в одному з шоу Володимир Остапчук разом із колегами обговорював свої вподобання щодо жінок. Під час розмови він підняв тему депіляції та запитав, чи може жінка бути "10/10", якщо не видаляє волосся. У відповідь прозвучала думка, що без депіляції жінка не може бути "10/10". Такі висловлювання розкритикували в мережі. Зокрема, скандал прокоментувала Маша Єфросиніна.

Катерина вважає, що Єфросиніна намагається здаватися хорошою, але люди відчувають фальш, і врешті-решт вона отримує те, що заслужила.

Дружина Володимира Остапчука розкритикувала Машу Єфросиніну / Скриншот з телеграм-каналу Катерини Остапчук

Чому Ольгу Мартиновську захейтили після інтерв'ю Маші Єфросиніній?

В інтерв'ю суддя "МастерШеф"розповіла про своє дитинство і згадала, що поводилася жорстоко з тваринами – зокрема кидала котів через дах і прив’язувала петарди до їхніх хвостів. Ці слова викликали різку реакцію в соцмережах.

Розкритикували й інтерв'юерку Машу Єфросиніну. Користувачів обурила її реакція під час розмови – вона сміялася у відповідь на історії Ольги, що багатьом здалося недоречним.