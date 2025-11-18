Дружині Віктора Павліка не вдається завагітніти вдруге

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова мріє стати мамою вдруге. Однак блогерка поділилась, що поки не може завагітніти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Репяхової. Блогерка зробила тест на вагітність через затримку місячних, але він показав одну смужку, тобто негативний результат.

Уявіть собі ситуацію: маю затримку 3 дні при ідеальному циклі. У мене просто не буває затримок ніколи. І я ніколи не роблю тест, щоб не засмучуватися. Але на цей раз я вирішила зробити. Груди болять, ПМС немає,

– написала Катерина Репяхова.

Катерині Репяховій не вдається завагітніти / Скриншот з інстаграму блогерки

Тест на вагітність показав одну смужку / Скриншот з інстаграму Репяхової

Репяхова не вірить, що зможе вдруге завагітніти / Скриншот з інстаграму блогерки

Репяхова розповіла, що вже кілька років намагається завагітніти.

Може, не доля. Може, треба на ЕКЗ йти, я не знаю. При тому, що всі аналізи та обстеженні ідеальні в обох. Лікарка сказала, що у 20-річних немає такої гарної картинки, як у ВП (Віктор Павлік – 24 Канал) по аналізах. Можливо, я ще Михасю потрібна повною мірою,

– припустила вона.

Катерина Репяхова не може завагітніти / Скриншот з інстаграму блогерки

Що відомо про сина Віктора Павліка і Катерини Репяхової?