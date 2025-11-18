Дружині Віктора Павліка не вдається завагітніти вдруге
- Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, не може завагітніти, хоча всі аналізи ідеальні.
- Попри затримку місячних на три дні, тест на вагітність показав негативний результат.
Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова мріє стати мамою вдруге. Однак блогерка поділилась, що поки не може завагітніти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Репяхової. Блогерка зробила тест на вагітність через затримку місячних, але він показав одну смужку, тобто негативний результат.
Уявіть собі ситуацію: маю затримку 3 дні при ідеальному циклі. У мене просто не буває затримок ніколи. І я ніколи не роблю тест, щоб не засмучуватися. Але на цей раз я вирішила зробити. Груди болять, ПМС немає,
– написала Катерина Репяхова.
Репяхова розповіла, що вже кілька років намагається завагітніти.
Може, не доля. Може, треба на ЕКЗ йти, я не знаю. При тому, що всі аналізи та обстеженні ідеальні в обох. Лікарка сказала, що у 20-річних немає такої гарної картинки, як у ВП (Віктор Павлік – 24 Канал) по аналізах. Можливо, я ще Михасю потрібна повною мірою,
– припустила вона.
Що відомо про сина Віктора Павліка і Катерини Репяхової?
Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружилися у 2020 році. Блогерка молодша за чоловіка на 28 років. У червні 2021 року в подружжя народився син Михайло.
Катерина розповідала, що хлопчику діагностували рідкісний нейрогенетичний розлад, який в Україні мають близько 50 людей. Водночас вона наголосила, що це не аутизм.
"Це не хвороба, а інший спосіб розвитку – з емоціями, збереженими інтелектуальними здібностями, творчим мисленням і потенціалом, який потребує трохи більше часу та зусиль, але ніяк не менший за інших", – ділилась Репяхова.
Блогерка зазначила, що прогнози лікарів – хороші, а Михайло проходить розвивальні заняття.
Ще у 2024 році Катерина розповідала, що в сина діагностували диспраксію – неврологічний розлад, що полягає у порушенню координації руху.
Також відомо, що в Михайла є затримка мовлення.